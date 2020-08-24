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«Мама, купи!» Накануне 1 сентября SberIndex.ru и портал «Рамблер» узнали, сколько россияне тратят на игрушки 

Партнерский материал 4 часа назад
«Мама, купи!»: сколько россияне тратят на игрушки
Фото: depositphotos.com
С марта по середину августа 2020 г. аналитики портала Сбербанка SberIndex.ru зафиксировали три даты, на которые пришлись пики покупок детских игрушек. А по данным опроса на портале «Рамблер» для СберИндекса, 11% россиян приобретают своим отпрыскам игрушки дороже пяти тысяч рублей.
Падение расходов на детские игры во время самоизоляции составило почти 60% по сравнению с I кварталом 2020 года, сообщают аналитики SberIndex.ru. Эти траты восстановились только в середине мая.
Однако бизнес пострадал еще сильнее. В начале апреля продолжал работать только каждый четвертый магазин детских игрушек, и к середине августа их количество все еще было на 6% ниже показателей I квартала.
Пик «игрушечного спроса» традиционно пришелся на 1 июня, День защиты детей. Тогда количество покупок за день подскочило почти на 70%, средний чек вырос на 10%. А за счет государственных выплат продажи в июне-июле были на 24% выше, чем ожидалось.
Кроме того, эти выплаты простимулировали второй пик покупок 1 июля. Вероятно, свою роль сыграло два фактора: поступление дополнительного пособия (10 тысяч рублей) и день общероссийского голосования, когда родители приходили на избирательные участки с детьми и покупали им подарки там или в магазинах по пути. Это можно предположить с учетом того, что такие всплески более ярко выражены в регионах, но не в Москве или Нижегородской области, где было доступно дистанционное голосование.
Также аналитики СберИндекса отмечают всплеск покупок в районе 15 августа, который сложно объяснить какой-то конкретной причиной. Однако в исследовании о потребительских тратах россиян с 10 по 16 августа 2020 года уже был отмечен общий рост трат по сравнению с предшествующей неделей (2–9 августа). Можно предположить, что «детские» расходы (в том числе и на игрушки) будут расти накануне 1 сентября, поскольку в этот день свои двери открывают не только школы, но и детские сады и организации дополнительного образования.
Также опрос портала «Рамблер» для СберИндекса, который был проведен 17–20 августа, показал, что 22% респондентов покупают игрушки своим детям раз в неделю, 23% — раз в месяц, а 26% — только по большим праздникам. При этом 11% опрошенных тратят более 5000 рублей на такую покупку для одного ребенка, а 26% — до 500 рублей.
Куклы, машинки, мягкие игрушки и игровые наборы дарит детям 34% респондентов, а электронные игрушки и гаджеты — 20%. На подарки приходится 22% конструкторов, настольных игр и наборов для творчества и рукоделия — 24%.
Подробности — в нашем исследовании.
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