Ученые узнали, что влияет на IQ в детстве 

Ученые из Университета Хассельта пригласили для исследования более 600 детей в возрасте 10 — 15 лет из разных районов и обнаружили, что существует прямая корреляция между IQ и окружающей средой, в которой растет ребенок. Всего лишь трехпроцентное увеличение озелененности района может повысить IQ ребенка в среднем на 2,6 балла.

Такая закономерность была выявлена у детей абсолютно разных социально-экономических слоев общества. Это говорит о том, что когнитивное развитие зависит не только от воспитания ребенка и его материального положения.

Сейчас ученые не могут до конца понять причину этой корреляции, но исследовательская группа установила, что дети, живущие в более зеленых зонах, имеют более низкий уровень стресса, испытывают меньшее шумовое загрязнение и имеют больше возможностей для игр со сверстниками. «Наши результаты показывают, что зеленые насаждения в жилых районах могут быть полезны для интеллектуального и поведенческого развития детей, живущих в городе. Эти выводы стоит принять во внимание градостроителям и властям для создания оптимальных условий для детей».

Ранее ученые уже занимались этим вопросом и замечали связь между когнитивным развитием и окружающей средой, но в новой работе исследователи впервые измерили показатели IQ и сравнили их с злеными пространствами города.

В ходе своей работы ученые обнаружили, что средний коэффициент интеллекта участников составил 105. 4% детей, чей показатель был ниже 80, выросли в районах с низким уровнем озеленения. Помимо того, что зеленые кварталы лучше сказывались на умственных способностях, ученые также заметили, что каждые дополнительные 3% площади парков и растений уменьшают поведенческие проблемы.

Авторы работы подчеркивают, что в 1950 году менее трети населения мира проживало в городских районах, а сейчас уже более половины населения планеты живет в городах. Этот показатель, по прогнозам, вырастет до 68% к 2050 году. Именно поэтому, так важно внимательнее относиться к здоровью людей, проживающих в мегаполисах.