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«Даже улыбается под водой»: сын Анастасии Решетовой и Тимати научился плавать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Даже улыбается под водой»: сын Анастасии Решетовой и Тимати научился плавать
Фото: Teleprogramma.pro
11-месячный сын Тимати и Анастасии Решетовой привык к жизни в Сен-Тропе и вовсю радуется воде и солнцу. В своих stories модель показала, как малыш Ратмир научился плавать. Мальчик ныряет в воду и даже не закрывает глаза.
Сын Тимати и Анастасии Решетовой Ратмир. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/ «Каждый день ныряем и он теперь даже улыбается под водой иногда», — написала счастливая мама. 24-летняя Решетова не может насмотреться на сына. Очень часто модель называет Ратмира «булкой». Погревшись на солнышке, малыш сам падает в воду, молодая мама еле успевает за ним следить.
Сын Тимати и Анастасии Решетовой Ратмир. Фото:https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/
Напомним, в настоящее время Тимати и его возлюбленная проводят время вдали друг от друга. Анастасия улетела к отцу Тимати во Францию, а сам рэпер — в Грецию с мамой и дочкой от Алены Шишковой Алисой. Ранее звезда просила поклонников «не нагнетать» обстановку в их семье. Некоторые поклонники считают, что отношения рэпера и модели уже не такие, как раньше.
больше по теме «Ревность»: Тимати и Анастасия Решетова спровоцировали новые слухи о разладе в отношенияхНекоторые поклонники пары пришли к выводу, что они переживают непростые времена.
Сама Решетова больше ситуацию не комментировала. Судя по постам в Инстаграм, все хорошо.
«Мне давно не было так спокойно и гармонично внутри себя», — написала Анастасия.
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Дети , Анастасия Решетова , Тимати
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