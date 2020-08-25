В Сети осудили женщину, «укравшую» имя племянницы 

Она решила назвать ребенка так, как давно хотела сестра.

Одна из пользовательниц портала Reddit рассказала о конфликте с сестрой. По словам женщины, она выбрала имя для своей дочери еще до ее рождения. Имя было неслучайным, так звали давно погибшую подругу будущей мамы. Своими планами пользовательница поделилась с сестрой. Каково же было ее изумление, когда сестра назвала этим именем свою собственную дочь, которая родилась раньше племянницы! Мало того, когда ребенок родился у самой пользовательницы, сестра запретила называть дочь заранее выбранным именем.

"Она решила, что двух двоюродных сестричек не могут звать одинаково!".

Кроме того, получалось, что у маленьких девочек будет еще и одинаковая фамилия, поскольку муж пользовательницы взял ее фамилию, а сестра была одинокой мамой и фамилию не меняла.

Пользователи осудили тетю, таким образом «укравшую» имя племянницы. Они назвали этот поступок вдвойне подлым. Во-первых, женщина взяла придуманное заранее имя, а во-вторых запретила сестре назвать дочь так, как она давно хотела.

А до этого мы писали, как женщина потребовала у сестры заплатить за дорогую рубашку, испачканную племянником.