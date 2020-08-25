«Кожные заболевания, невроз»

В преддверии 1 сентября в несколько раз вырос спрос на школьные товары. Так, минимальный базовый набор ученика в России уже подорожал на 24 процента. В набор входит, в том числе, школьная форма. Какую одежду выбрать, чтобы не навредить ребенку «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта.

По словам врача-дерматолога, кандидата медицинских наук Ирины Яковлевой , при выборе всех элементов формы нужно обращать внимание на характеристику ткани, ее воздухопропускаемость и состав.

— Никогда не нужно доверять только своим тактильным ощущениям. Потому что многие перед покупкой трогают ткань, понимают, что она приятна на ощупь и сразу берут, не вдаваясь в «ненужные подробности», из чего она вообще сшита,

— отметила врач.

Эксперт уточнила, что у рубашек и блуз, воздухопроницаемость должна быть не менее 100 единиц, показатели ниже — признак нарушения технического регламента.

— В ткани, которая не дышит, возникает так называемый эффект скафандра. Сальные железы работают активнее и усиливается потоотделение, что вызывает дискомфорт и мешает усваиванию школьной программы. В такой одежде просидишь несколько уроков, и в прямом смысле запаришься,

— добавила Яковлева.

Особое внимание необходимо уделить составу одежды:

— Хоть в торговых точках утверждают, что избавились все от синтетики, но все же некачественный материал имеется везде. В целом же хорошими вариантами считаются формы, изготовленные из кашемира, катона (хлопок — прим. «ВМ») или вискозы,

— перечислила эксперт.

Все эти варианты, как уточнила врач, имеют высокую воздухопроницаемость, не вызывают аллергию, обладают приятными тактильными свойствами, не накапливают статического электричества и долго держат цвет.

— Но любая школьная форма даже очень хорошего качества имеет синтетические вкрапления. Роспотребнадзором установлено, что максимальная доля синтетики в рубашках и блузах не должна превышать 30 процентов. Для костюмов, юбок, сарафанов, пиджаков и брюк — не более 55 процентов.

Если показатели завышены, то такой материал — источник кожных заболеваний, аллергических реакций, в такой одежде наступает быстрая утомляемость, возникает стрессовое состояние и, как следствие развивается невроз, который негативно отражается на успеваемости.

Дерматолог рекомендует при выборе формы обращать внимание на ярлыки и бирки. Там должны содержаться данные об изготовителе, составе ткани и дате изготовления. Покупатель имеет право потребовать у продавца документы, подтверждающие качество покупаемого изделия, называемый сертификатом соответствия. В случае, если выбранная форма не подошла ребенку или начала вызывать аллергические реакции, то потребитель в течение 14 дней имеет право на обмен изделия или возврат денежных средств.