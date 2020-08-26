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Что изменится в учебных классах с 1 сентября 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Что изменится в учебных классах с 1 сентября
Фото: depositphotos
Уроки в школах начнутся с 1 сентября в обычном порядке, но линейку все-таки пришлось отменить. Также в образовательные учреждения направлен целый список требований, которые сделают обучение безопасным. "Рамблер" выяснил, что нового принесет школьникам этот учебный год.

Тест

До начала учебного года все сотрудники образовательных учреждений должны сдать тест на коронавирус. При выявлении положительного результата к работе такой сотрудник допущен не будет. Введение масочного режима в учреждениях зависит от дальнейшей эпидемиологической обстановки.

Дезинфекция

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в зданиях должна будет проводиться дополнительная дезинфекция помещений, частота уборки должна быть увеличена, воздух обещают обеззараживать, а образовательный процесс выстроят таким образом, чтобы школьники меньше контактировали между собой.

Классы

Также обучение планируют сформировать таким образом, чтобы ученики переходили из класса в класс только по мере необходимости. Из-за этого возможны изменения в расписании и времени начала уроков.
В случае обнаружения коронавирусной инфекции у кого-либо в классе, детей переведут на дистанционное обучение на 14 дней. Этого времени хватит, чтобы провести тесты другим учащимся.
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