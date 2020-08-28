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Младший сын Валерии женился 

Газета.Ru и ещё 35 22 часа назад
Младший сын Валерии женился
Фото: Газета.Ru
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей подруге Лиане Волковой. Об этом молодая супруга 21-летнего юноши рассказала у себя в Instagram, опубликовав Stories из загса.
По словам молодоженов, они уже получили первые подарки — в частности, от поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Арсений родился в браке певицы Валерии с продюсером Александром Шульгиным, также в этих отношениях родились сын Артемий и дочь Анна. Старший сын артистки тайно женился на своей избраннице Наталье в августе 2019 года.
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Дети , Филипп Киркоров , Арсений Шульгин , Александр Шульгин , Валерия
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