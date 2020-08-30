Эксперты подсчитали стоимость школьных сборов

Через два дня российские школьники и студенты сядут за парты. Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс в этом году. Сказалась ли пандемия на цене школьных наборов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова

«Мы одну и ту же одежду выбирали! Мы очень много меряли, надев форму «Я — президент»,

— говорит мальчик.

Чтобы первоклассник Ярослав выглядел в школе «как президент», родители потратили уже около 15 тысяч рублей. В минимум уложиться не стремились — выбирали то, что будет удобно и понравится сыну.

«Мы выбирали рюкзак, чтобы спинка была поддерживающая, твердый каркас и и чтобы мне понравилось! Да, и чтобы Ярику понравился»,

— рассказала мама первоклассника Алиса Максимец.

Стандартный набор первоклассника: школьная форма, обувь, спортивный костюм, кроссовки и портфель. Не пустой — там целый арсенал канцтоваров. Впрочем, будущий ученик все время хочет вырваться за пределы школьной программы и бюджета.

«Вот, что интересует у нас Ярика»,

— говорит мама.

В этом году больше всего потратиться придется родителям из Новосибирска. Там расходы на одного ребенка только в среднем составят 9,5 тысяч рублей. В Красноярске ровно девять тысяч. И чуть меньше в Москве — 8 тысяч 700. Это если экономить. В целом, средние цены на подготовку к учебному году выросли всего на 350 рублей по сравнению с прошлым.

«В среднем рубашка стоит 399 рублей, брюки стоят до 1000 рублей. Рюкзак можно купить за 700-800 рублей. Собрать мальчика можно за 4300, а девочку подешевле»,

— указала начальник управления по внешним коммуникациям торговой сети Юлия Поликарпова.

Многие опасались, что цены взлетят намного выше. Но производители не торопились их поднимать. На руку покупателям сыграла пандемия.

«Если говорить о ценах, учитывая, что сейчас рынок сейчас очень нестабилен, все производители понимают, что родители поиздержались за время изоляции, и, конечно, у них сейчас не так много средств на то, чтобы собрать ребенка в школу»,

— отметила маркетолог Зуля Ханнанова.

В этом году выросли продажи именно в интернет-магазинах. Родителям проще заказывать вещи разных размеров домой и выбирать подходящую. К тому же так больше возможностей получить скидку. Другие объединяются и заказывают школьную форму у оптовиков. Так можно сэкономить до 30% от стоимости. Выигрывают конкурентную борьбу и продавцы из СНГ.

«Достаточно высокую конкуренцию составляет Кыргызстан или, например, Узбекистан. Узбекистан нательное белье, какие-то блузки, рубашки производит и продает. Кыргызстан производит всю школьную форму, начиная от жакетов, костюмов, юбок, брюк, сарафанов, заканчивая блузками»,

— рассказала Ханнанова.

Но все же для родителей главным остается удобство и комфорт ребенка. Мама Ярослава, несмотря на пандемию и другие сложности, очень надеется, что ему понравится в школе. В этом это главная ценность любой подготовки к учебному году.

Накануне 1 сентября президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилёву рассказал, как будет организована работа учителей в условиях коронавируса.

«Два часа мы бы с вами в масках сидели — нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы не по себе. И нужно это иметь в виду и в отношении учителей. Но там, где можно и насколько можно, нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые призывают соблюдать санитарные врачи. Учиться все будут очно. Но и здесь справедливо требование подходить гибко: где можно избегать большого скопления — избегать. Проводить что-то онлайн: лекции, индивидуальные курсы занятий»,

— сказал глава государства.