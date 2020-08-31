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Названа главная ошибка родителей перед учебным годом 

News.ru 2 часа назад
Названа главная ошибка родителей перед учебным годом
Фото: News.ru
Психолог Полина Заргарова заявила, что родители первоклассников неверно настраивают своих детей на учёбу. Мамы и папы совершают ошибку, формируя ложные ожидания у своих детей.
Родители хотят, чтобы он пошёл в школу с хорошим настроением, и не настраивают детей к тому, что будут какие-то трудности, при этом ожидают успехов в учёбе, — отметила эксперт в интервью Пятому каналу.
По её словам, родители ждут мгновенного взросления от своих первоклассников. Однако семилетний ребёнок не может сразу выкинуть свои игрушки и начать корпеть над уроками. Из-за таких ошибок школьники отказываются ходить в учебные заведения.
Специалист посоветовала родителям настраивать своих дочерей и сыновей на то, что им придётся много трудиться. Только в таком случае они будут готовы к школьной нагрузке.
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