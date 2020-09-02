«31 ребенка запихнули за 8 парт»

Начало нового учебного года в коронавирусной обстановке вызвало у родителей противоречивые чувства. С одной стороны, в соцсетях полно радостных восклицаний, поздравлений и умилительных кадров со школьных линеек. С другой стороны, новые санитарные правила вызвали массу критики и насмешек.

«Через эту толпу пробирались дети…»

Москвичи еще хорошо помнят, как в апреле в метро ввели пропускной режим — якобы «для противодействия распространению коронавируса». Но на деле это обернулось в первый день столпотворением на входе, которое только увеличило риск заражения. И вот теперь школы повторили «успех», на этот раз из-за обязаловки разделять потоки учеников на входе и измерять температуру.

В соцсетях есть фото и видео огромных очередей у школ в разных городах, потому что все просто не успевали пройти нужные процедуры. Чтобы разные классы не пересекались, им строго установили свое время на вход, с промежутком в 10 минут. Но это опять же создало толпу за порогом школы.

«Рассчитать точно время, если едешь на машине или автобусе, невозможно. Чтобы не опоздать, многие просто выезжали раньше. В результате — толпа родителей и школьников, прибывших раньше своего времени. Через эту толпу пробирались дети, которым нужно было уже заходить в здание»,

— рассказала «МК» мама пятиклассника.

2 сентября все повторилось: «Очередь в школу: как на Ил-76 десантирование в три потока».

Из комментариев в твиттере: «А кто-то верил, что в школе возможно разделение потоков и вот это всё? Оно и так-то нигде не работает, а уж в школе-то…»

«Собраться в кабинете без масок, чтоб деньги сдать — это пожалуйста»

С санитарными мерами получилась профанация вместо реальной безопасности, жалуются родители и сами ученики.

Некоторые рассказывают, что у них в школах обзавелись термометрами и санитайзерами, но не используют их, а в школу пускают по честному слову.

Из твиттера: «Мы будем ходить в школе без масок, но из кабинета нельзя выходить, чтоб не заразиться от кого-то в коридоре. Но в классе сидит 30 человек, и всем как бы все равно, да?»

Мама тюменского школьника возмущенно поведала «Газете.Ru»:

«Родителей не пустили в школу на линейку, хотя мой сын пошел в первый класс и для нас это было важно. Мы толпились возле ворот школы. Зато после линейки, видимо, все опасения насчет коронавируса прошли и нам провели в классах собрания. Ну вот как так? Посмотреть, как мой сын идет за руку с 11-классником, мне нельзя, а через час собраться в кабинете без масок, чтоб деньги сдать, это пожалуйста».

Кстати, на многих фото и видео со школьных линеек видно, как родители теснились за ограждениями без масок. О соблюдении дистанции и речи быть не могло.

Забавно подошли к разделению потоков в школах, где детей доставляет свой транспорт: сначала всех собирают вместе в одном автобусе, а потом разделяют по параллелям на входе.

«31 ребенка запихнули в класс на 8 парт»

А некоторые школы загружены настолько, что там классы от «А» до «Я» и две смены. Поскольку за одним классом должен быть закреплен один кабинет, помещений на всех просто не хватает, и учеников сажают по трое за партой, фактически без возможности выйти куда-то, кроме туалета, сообщает «Газета.Ru».

Родительница из Питера рассказала изданию, что их классу не досталось полноценного кабинета:

«Поэтому 31 ребенка запихнули в 25-метровый класс, предназначенный для занятий английским. Изначально в помещении стояло 8 парт в расчете на группу до 16 человек. Чтобы уместить полный класс, парты соединили по три штуки и продлили в два ряда. В результате последний ряд практически вплотную прижимается к стене, а первый стоит совсем близко к доске. Дети сидят со всех сторон вплотную к другим ученикам, а одному ребенку и вовсе приходится заниматься за учительским столом. Вот она, социальная дистанция в действии!»

«Это полное безумие»

Журналист, редактор и издатель Илья Красильщик поделился в фейсбуке собственными наблюдениями:

«Дети входят через разные входы, но чтобы дойти до разных входов, надо пройти через один общий. На входе меряют температуру. Но не всем, а кому успеют. То есть почти никому. То же с масками. Масок успевают дать больше, но тоже как повезет. Разумеется, каждый родитель снимает эту маску через два метра после раздачи».

«Вообще, в наступившей реальности самое удивительное не коронавирус, а то, как все, вообще все, не справились, но чтобы это не обсуждать, договорились на некоторое количество ритуалов. Никто в них не верит, никто им по-настоящему не следует, но ритуалы должны быть. Это близко к суевериям. И это конечно полное безумие»,

— заключает он.

Похожие реплики на форумах:

«Добавилось теперь и ковидобесие. Абсолютно бессмысленные меры с точки зрения логики и науки, которые создают картину бурной деятельности, но при этом вредят образовательному процессу».

Между прочим, для сравнения: на Украине, например, сообразили, что физически невозможно качественно проконтролировать самочувствие каждого ученика на входе. Так что местные школы полагаются на ответственность родителей, и только некоторые по взаимной договоренности измеряют температуру детям уже в классе.

Впрочем, там жалуются на другое: родителей заставляют массово подписывать бумагу о том, что школа не несет ответственности за распространение коронавируса, передает ТСН.

«Моя температура 27 — могу идти за учебниками»

В России же процесс измерения температуры бесконтактными термометрами стал анекдотическим. Школьники и студенты делятся в твиттере:

«Сегодня в школе сказали, что моя температура 27°, и я могу идти за учебниками. Очень точный термометр и невозмутимый охранник».

РИА Новости / Сергей Пятаков

«На входе в школу всем меряют температуру. 35,9. 36,1. 32,5. Очень эффективно».

«АААААА на входе у политеха стоит дед в военной форме, меряет температуру и даже не смотрит на нее. Я спрашиваю его: "Сколько у меня?", он говорит: "Я не вижу, надо очки другие" АААААААААААА».

Прощай, спорт — здравствуй, гастрит

Из-за новых порядков многие столкнулись с тем, что теперь не успевают на другие занятия и секции, которые обычно посещали после школы.

«Это просто дискриминация, почему дети, занимающиеся дополнительно искусством, музыкой, спортом и уже достигнувшие хороших результатов, должны вдруг все бросить?»

— возмущаются родители в соцсетях.

Также они переживают, что дети заработают гастрит и переутомления из-за слишком раннего прихода в школу и завтраков-обедов по дурацкому расписанию. А в некоторых школах, по рассказам родителей, столовые вообще закрыты на первые недели учебы, и детям остается только перекусывать тем, что принесли из дома.

Реплика из твиттера: «Мы можем сходить в столовку в школе только с 8:45 до 9:00 и всё. Лол, а если я захочу есть? Не смогу поесть до трёх часов дня? Это так тупо».

Не очень, но лучше

Впрочем, по контрасту с негативными откликами, многие родители радуются уже тому, что дети снова ходят в школу, а не учатся на дистанционке. Ради этого даже готовы терпеть неудобства:

pro_putilkovo / Instagram

«На вход и выход 5 минут, условия как в армии. И хорошо, и не очень, но лучше чем заниматься дома!»

«Всем родителям — побольше спокойствия. После дистанта нам уже ничего не страшно».

«В общем-то, пока полет нормальный. Линейки прошли, все очень организованно — без толп, толкучек и конфузов. Завтра начинается учебный процесс, к счастью, не дистанционный. Как мама первоклассника я приходила в ужас от самой мысли, что начало учебного процесса будет через компьютер».

Пишут даже, что новый сокращенный формат линеек с ограничениями понравился: «Без суеты и не утомительно для детишек».