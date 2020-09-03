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Найдена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора 

Lenta.ru 5 часов назад
Найдена связь между успеваемостью ребенка и телевизором
Фото: Pixabay
Австралийские ученые нашли связь между потраченным школьниками на просмотр телевидения временем и их успеваемостью. Научная статья о проведенном исследовании опубликована в журнале PLOS One.
Специалисты изучили 1239 детей в возрасте 8-9 лет. Они отслеживали, сколько времени в день школьники тратят на просмотр телепередач и изучили их успеваемость за два года. Выяснилось, что два часа телесмотрения в день и более равны потере четырех месяцев из двух лет обучения. Аналогично на достижения учащихся влияет один час в день, проведенный ими за компьютером.

«Результаты показали, что у более активных пользователей телевидения и компьютеров значительно снизились навыки чтения и счета через два года по сравнению с обычными пользователями», — пояснила руководитель исследования, доктор Лиза Манди.

Она добавила, что эти данные позволят родителям и учащимся начать ограничивать время, проведенное детьми перед телеэкраном или монитором компьютера.
Ранее ВОЗ призвала увеличить физическую активность у детей посредством отказа от сидения перед компьютерами, телевизорами и гаджетами. При этом время, которое ребенок проводит за чтением, пением и настольными играми, сокращать не нужно.
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