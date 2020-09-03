Найдена связь между успеваемостью ребенка и телевизором

Австралийские ученые нашли связь между потраченным школьниками на просмотр телевидения временем и их успеваемостью. Научная статья о проведенном исследовании опубликована в журнале PLOS One.

Специалисты изучили 1239 детей в возрасте 8-9 лет. Они отслеживали, сколько времени в день школьники тратят на просмотр телепередач и изучили их успеваемость за два года. Выяснилось, что два часа телесмотрения в день и более равны потере четырех месяцев из двух лет обучения. Аналогично на достижения учащихся влияет один час в день, проведенный ими за компьютером.

«Результаты показали, что у более активных пользователей телевидения и компьютеров значительно снизились навыки чтения и счета через два года по сравнению с обычными пользователями», — пояснила руководитель исследования, доктор Лиза Манди.

Она добавила, что эти данные позволят родителям и учащимся начать ограничивать время, проведенное детьми перед телеэкраном или монитором компьютера.