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Найдена связь между успеваемостью школьника и просмотром телевизора 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ученые объяснили, как гаджеты влияют на успеваемость
Фото: depositphotos
Австралийские ученые рассказали, как время за телевизором влияет на успеваемость. Научная статья о проведенном исследовании опубликована в журнале PLOS One.
Специалисты изучили 1239 детей в возрасте 8-9 лет. Исследователи анализировали время просмотра телевизора за два года и успеваемость испытуемых.
Оказалось, что влияние телевизора губительно: два часа просмотра в день можно сравнить с потерей четырех месяцев обучения. Тоже самое касается и компьютера.

«У более активных пользователей телевидения и компьютеров значительно снизились навыки чтения и счета через два года по сравнению с обычными пользователями», — пояснила руководитель исследования, доктор Лиза Манди.

Данные исследования помогут сподвигнуть родителей начать ограничивать то время, которые дети проводят за экранами гаджетов.
Ранее "Рамблер" вспоминал советскую загадку, которую раньше школьники могли решить за минуту.
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