Ученые объяснили, как гаджеты влияют на успеваемость

Австралийские ученые рассказали, как время за телевизором влияет на успеваемость. Научная статья о проведенном исследовании опубликована в журнале PLOS One.
Специалисты изучили 1239 детей в возрасте 8-9 лет. Исследователи анализировали время просмотра телевизора за два года и успеваемость испытуемых.
Оказалось, что влияние телевизора губительно: два часа просмотра в день можно сравнить с потерей четырех месяцев обучения. Тоже самое касается и компьютера.
«У более активных пользователей телевидения и компьютеров значительно снизились навыки чтения и счета через два года по сравнению с обычными пользователями», — пояснила руководитель исследования, доктор Лиза Манди.
Данные исследования помогут сподвигнуть родителей начать ограничивать то время, которые дети проводят за экранами гаджетов.
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