Мамин опыт: как выжить в родительском комитете 

Родительский комитет… Одни боятся этой обязанности, как огня, другие, желая улучшить условия ребёнка, идут добровольно. Наши героини знают о родительском комитете не понаслышке и готовы поделиться своим опытом.

«Надо спрашивать прямо у воспитателей, чего они хотят…»

Юлия Иванова, была в родительском комитете в саду у сына в течение года

Родительский комитет — это интересный опыт. Ты занимаешься каждой мелочью, вплоть до покупки туалетной бумаги, моющего средства и цветов на день рождения нянечки. Родители деньги сдают плохо, приходится обзванивать, оставлять записки в шкафчиках.

На мою долю выпал ещё и выпускной, и это был кошмар: надо было закупить всё, до шариков и медалей, найти аниматоров и подобрать подарок каждому сотруднику сада (а они очень капризны в этом плане, поверьте).

Совет для начинающих — не стесняться и спрашивать прямо у воспитателей, что они хотят получить в подарок, а на праздниках иметь запасной букет цветов: мы попали в неловкую ситуацию, когда на выпускной пришла бывшая воспитательница-пенсионерка (которая по телефону говорила, что не придёт).

«Лучше всё придумывать заранее»

Ирина Власова , была в родительском комитете детского сада на протяжении пяти лет

Я в родительском комитете оказалась по просьбе воспитателя, так как они меня уже знали. Нашла много плюсов в этой «работе». Нравилось, что можно экономить деньги, выбрать для детей что-то лучшего качества.

Но были и минусы: много недовольства со стороны родителей, мнение всех учесть трудно.

Даже самим воспитателям трудно угодить. А ещё нужна большая фантазия, чтобы придумать оригинальные подарки. Очень трудно собрать деньги: один-два несдающих всегда найдутся.

Что могу посоветовать тем, кто хочет пойти в родительский комитет: лучше всё придумывать заранее, планировать, перенимать опыт предыдущих родителей или соседних групп.

Для опроса мнения пригодится общая группа в смартфоне, но надо быть готовой к тому, что там будут пустые обсуждения и ругань. А ещё нужно сразу искать помощников в разной сфере (например, в покупке подарков, для видео или фото и т.д.), тогда всё станет проще.

«Не надо спрашивать мнение всех»

Лида Миронова, в родительском комитете в школе 3-й год

Я пошла в родительский комитет в поддержку подруге, которая там уже была. Мне нравится оказывать помощь учителю, выбирать подарки детям. Я люблю фантазировать, украшать, декорировать, и здорово, что участие в родительском комитете даёт возможность для творчества. Но есть и отрицательный момент: сложно учесть мнение всех.

Какой могу дать совет: не надо спрашивать мнение, лучше решать только родительским комитетом.

Просто подумайте, 33 человека в классе — это 66 родителей, и у каждого своя точка зрения. Мы сначала всех опрашивали, фото выкладывали в группе, все стали спорить, ссориться, и мы решили всё делать самим. А остальные, если выбрали родительский комитет, значит должны ему доверять, а не критиковать.

«Нужно быть немного пофигистом»

Ольга Ёжикова, была в родительском комитете в саду в течение 4 лет

Я сначала пошла, чтобы помочь другой маме, а потом всё на себя взяла. Плюс этой «работы» лишь в более близком общении с воспитателями. Я была в курсе жизни группы, но, замечу, на отношении к ребёнку это не сказывалось.

Из минусов — постоянно всем должна: выпрашивать деньги, закупать материалы (на это уходило много времени), искать дешевле, тащить на себе.

И всё равно все недовольны: воспитатели — подарками (а денег мало), родители — тратами (им кажется, что много). Что нужно делать — быть немного пофигистом, не принимать близко к сердцу!

Елена Игуменова, 1 год в родительском комитете в школе (в единственном лице) и 3 года — в саду

Я самовыдвиженец, просто больше не было никого желающих. А ещё пошла, чтобы обуздать ненужную активность других родителей. В комитете я одна, но совершенно спокойно справляюсь. Какие могу дать советы:

Делегировать свои полномочия. Я спрашиваю, кто может постирать шторы, кто — купить цветы, докупить тетрадки. «Уменьшать» желания. Например, не проводить чаепитие (если при опросе родителей не находится добровольный организатор) или не поздравлять детей с 8 Марта и 23 Февраля (потому что хороший подарок за 100 рублей не купить, и дети уже не ценят такое количество подарков, заелись).

Я отбрасываю ненужные мероприятия, никому хуже от этого не становится. Относиться нейтрально к тем, кто не сдаёт деньги. Вовремя не сдали — покупайте сами тетради и карандаши. Принципиально не сдаёте — ребёнок останется без подарка или фотоальбома. Я делаю закупки в интернете и часто с кэшбэком. Его я могу использовать для себя, и считаю это оплатой своего труда.

Не стоит выносить на обсуждение родителей, что покупать на подарки детям или учителям.

Но бывает, когда нужно узнать мнение родителей. Я действую так: задаю вопрос, а ответы читаю на следующий день. Обычно в конце такие фразы: «Мне уже всё равно», «Пусть решает комитет».

Впрочем, мне нравится. В конце года я с удовольствием провела квест для детей и вместе с родителями организовала перекус с пиццей. Я считаю, быть в родительском комитете не очень сложно, если не брать на себя много! А если есть недовольные, то надо предложить им сделать лучше!