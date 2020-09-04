Назван способ отучить школьников курить 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, чтобы наказывать их родителей.

Он обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. Как отметил Онищенко, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами.

"Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", — подчеркнул он.

Помимо необходимости правильного воспитания, он обратил внимание на целесообразность повышения цен на табачную продукцию.

"У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации", — сказал Онищенко.