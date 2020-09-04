Британка не заметила беременность и внезапно родила

Жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. Об этом пишет издание Daily Mirror.

28-летняя Таша Дэвис (Tasha Davies) утверждает, что не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин: думала, что отъелась на удаленке, пока не ходила в спортзал из-за коронавирусной пандемии.

За час до родов она обратилась в больницу с жалобой на сильную боль в животе.

«Медсестры спросили, не беременна ли я, я ответила: "Нет", — рассказывает женщина. — Но тогда они сказали, что нужно сделать тест, и до меня стало доходить, что это в самом деле возможно. Когда ребенок появился на свет, это был абсолютный шок».

Новорожденного мальчика назвали Александр Айзек Гохан (Alexander Isaac Gohan), он весил 4,28 килограмма.

За три дня до рождения сына Дэвис и отец ребенка, 29-летний Мартин Херн (Martin Hern), купили дом. «Я ложился спать и думал, что завтра поеду за посудомоечной машиной, — рассказывает мужчина. — А вместо этого поехал в больницу и обнаружил, что у меня будет маленький ребенок». Пока Дэвис лежала в больнице, он купил кроватку-корзину, детскую одежду, подгузники и другие вещи, необходимые для новорожденного.

В 2019 году сообщалось, что жительница Лондона приняла роды у самой себя. Женщина не знала о беременности: все девять месяцев она работала официанткой, иногда по 14 часов в день, пила и курила.