Почему девочки, воспитанные отцами, не похожи на других

Ситуация, когда девочка воспитывается в неполной семье, без отца — достаточно изучена и описана не только специалистами, но и в СМИ и литературе. Семья, состоящая из одного отца, без матери, — определённая экзотика, но встречается в жизни и такое. В России даже есть общественное движение отцов — одиночек.

Здравствуй, папа!

Владимир Луковников, детский медицинский психолог отмечает, что дети любят своих родителей одинаково сильно, воспринимая маму и папу как одно целое и одновременно важнейшую часть самого себя. Отсутствие одного из родителей может нанести ребёнку психологические травмы. Например, не найдя в своём сердце маму, ребёнок может испытывать нарушения в коммуникативной сфере, высокую тревожность, страхи, иметь низкую адаптивность.

Вместе с тем, только отец даёт возможность ребёнку инициировать внутри себя взрослую часть, научиться изменяться и приспосабливаться. Вопреки стереотипам, воспитанная только папой девочка не становится чёрствой мужланкой, не умеющей радоваться жизни и сопереживать окружающим. Хотя, как правило, отцовское воспитание строже материнского, но отец любит дочь и умеет показать ей это, передавая навыки эмпатии.

Как ни парадоксально, но девочка, выросшая с одним отцом, без мамы, становится, зачастую, лучшей хозяйкой, она более собрана, сконцентрирована и ответственна.

Социология подсказывает, что «папины дочки» гораздо более целеустремлённые, чем их сверстницы из полных семей. Тем не менее, не исключён отказ от собственного выбора в пользу принципа «лишь бы нравилось папе». И тогда всё, от жизненного пути до спутника становится выбором отца, а не самостоятельным решением дочери. Но такая ситуация не редкость и в полных семьях.

Среда или задатки — что важнее?

Cистемно — векторная психология Юрия Бурлана учит, что для семей, полных или неполных, важно понимание и принятие врождённых особенностей ребёнка и создание благоприятной среды для их максимального развития и реализации. Времени на развитие векторов не так уж и много — допубертатный период. Если отец понимает, какой вектор у ребёнка, то сможет избежать ошибок воспитания. Растить дочь без мамы проще, когда знаешь внутренний мир ребёнка.

Стоит избегать крайностей — как потакания всем прихотям, так и максимально жёсткой системы запретов, лучше применять сбалансированный подход.

В целом, девочки, воспитанные одним отцом, всё-таки более самостоятельные и трезвомыслящие, чем их сверстницы, при этом у них, как правило, всё в порядке с самооценкой, а девиантное поведение встречается не чаще, чем у детей, выросших в полной семье или только с матерью.

В настоящее время вопросы жизни и функционирования отцов — одиночек, воспитывающих дочерей, только ещё пробивают себе дорогу в научном сообществе и идёт накопление данных. Но то, что уже удалось узнать, никак не дискриминирует таких дочерей. Они вырастают социально-адаптированными, цельными натурами, понимающими про себя и окружающий мир чуть больше одногодок.

Такие девочки склонны анализировать происходящее с ними и мотивы своих и чужих поступков, а не просто выплёскивать эмоции. Они устойчивее к жизненным трудностям и охотнее их преодолевают самостоятельно, не ожидая сторонней помощи и уж тем более не перекладывая избавление от тягот и забот на чужие плечи.