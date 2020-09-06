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Ряд школ в России перешли на дистанционное обучение 

Газета.Ru и ещё 1 5 часов назад
Ряд школ в России перешли на дистанционное обучение
Фото: Газета.Ru
Некоторые школы в регионах России перешли на полностью дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Об этом сообщает первый замминистра просвещения страны Дмитрий Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, в Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения, в Забайкальском крае — все школы.
Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, добавил министр.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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Дети , ВОЗ
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