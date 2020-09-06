Ряд школ в России перешли на дистанционное обучение 

Все новости на карте

Некоторые школы в регионах России перешли на полностью дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Об этом сообщает первый замминистра просвещения страны Дмитрий Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, в Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения, в Забайкальском крае — все школы.

Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, добавил министр.