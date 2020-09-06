Что исследователи знают о риске открытия школ 

Во всем мире более 1,5 миллиарда детей и молодых людей лишились возможности посещать школу во время первой фазы пандемии. Мы знаем, что это отрицательно сказалось на обучении. А исследования, проведенные в Англии, показали, что дети из неблагополучных районов отстают больше всего.

Мы также знаем, что физическое посещение школы полезно для здоровья. Время, проведенное с друзьями в подростковом возрасте, способствует развитию мозга. Обязательные физические нагрузки могут защитить от будущих хронических заболеваний. И многие молодые люди получают пользу от школьных услуг, таких как бесплатные обеды и предметы гигиены.

Молодым людям явно выгодно учиться в школе. Но поскольку многие страны вновь открываются, перевешивают ли преимущества отправки наших детей риски, и если да, то каковы условия безопасного возвращения? Здесь мы оцениваем то, что мы знаем о рисках, и утверждаем, что наилучшие средства их снижения — это меры контроля на местном уровне, основанные на национальных руководствах.

Школы по своей сути не опасны

Хотя наши знания о передаче вируса в школах неполны, они быстро развиваются. Следует помнить о трех ключевых моментах информации. Во-первых, в школах зафиксировано очень мало случаев передачи. Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) проанализировала данные о примерно 1 миллионе детей, посещавших дошкольные учреждения и начальную школу в Англии в июне. Было обнаружено 30 вспышек, в которых вирусом заразились 70 детей и 128 сотрудников, и отмечено, что более двух третей вспышек были инициированы персоналом. Передача от ребенка к ребенку произошла только в двух случаях.

Подобные исследования, проведенные в Ирландии, Франции, Финляндии, Австралии и Сингапуре показывают, что передача вируса от ребенка к ребенку в школах встречается редко. Между тем европейский опрос не выявил убедительных доказательств дальнейшей передачи вируса семьям студентов. Только одна страна (из десяти) сообщила, что ребенок заразил обоих родителей. И наоборот, есть убедительные доказательства того, что ребенок, скорее всего, заразится от взрослого в его семье.

Вторая важная вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что менее 5% европейских случаев COVID-19 приходится на лиц младше 18 лет. Дети также гораздо реже попадают в больницу, и последствия их болезни, как правило, менее серьезны. Мы не должны упускать из виду или преувеличивать серьезные случаи у молодых людей, но, поскольку они встречаются нечасто, мы должны избегать чрезмерной драматизации проблемы.

Третий важный фактор — школы неотделимы от своего контекста. Знание количества случаев заражения в окрестностях дает хорошее представление о риске передачи инфекции в школе. Если физическое дистанцирование и меры гигиены применяются строго и разумно, школы вряд ли будут более опасными, чем любые другие условия работы или отдыха с аналогичной численностью населения.

Направление передачи, скорее всего, будет от взрослого персонала к детям, а не наоборот. Но поскольку у большинства этих детей болезнь останется бессимптомной, существует риск случайного заражения. Взрослые в школах нуждаются в защите, но также должны защищать. PHE рекомендует, чтобы персонал был «более бдительным» в отношении ограничения воздействия на них вне школы и чтобы сотрудники школы соблюдали «строгие меры инфекционного контроля».

Местные подходы лучше всего ограничивают вспышки

Риск передачи инфекции в школах низок, но не исключен, и мы должны стремиться минимизировать этот риск везде, где это возможно. В недавней статье, написанной экспертами в области образования и здравоохранения совместно с представителями Всемирной организации здравоохранения , были предложены ключевые элементы для уравновешивания открытия и безопасности.

На этой стадии пандемии коллективные действия на местном уровне — это то, что необходимо для ограничения передачи, оставаясь при этом реактивным на развитие эпидемии в этой области. Национальное руководство требует интерпретации на местном уровне, потому что школьные команды организуют свою практику в соответствии с местным социальным, культурным и образовательным контекстом. Есть много различий между сельской начальной школой, пригородным колледжем или средней школой в центре города.

хорошая вентиляция помещения

регулярная дезинфекция помещений

усиленное мытье рук

ограничение контактов в классе, в столовой и в школьном транспорте (например, смещение входа и выхода, отдельные перерывы)

ношение маски, если социальное дистанцирование невозможно (для детей старшего возраста и взрослых)

защита уязвимых учителей и учеников. Тем не менее, во многих европейских странах метод управления рисками начинает стандартизироваться в виде двухэтапного подхода. Первая тактика — ограничить распространение вируса с помощью барьерных мер, адаптированных для отдельных школ. Дети и молодые люди могут их усвоить, и их участие является условием эффективности барьеров. Успех требует длительных усилий. Широко согласованные меры включают:

В случае необходимости в случае вспышки может последовать постепенное закрытие учреждений. Школы должны быть готовы к контролируемому закрытию и к дистанционному обучению, чтобы все учащиеся, особенно наиболее уязвимые, продолжали учиться.

Для этого необходимо признать опыт профессионалов в области образования, доверять им и дать им возможность действовать. Успех местных мер контроля также будет зависеть от обеспечения участия всех заинтересованных лиц — учащихся, родителей, местных руководителей, а также специалистов в области образования и здравоохранения. Когда дело доходит до закрытия территорий, каждый должен уметь адаптировать свое поведение.

Конечно, наши знания о вирусе и эффективности методов профилактики все еще ограничены. Любые действия неизбежно будут предприниматься в условиях неопределенности. Однако эта пандемия может продлиться еще много месяцев, и необходимо учитывать ее влияние на обучение, социализацию и психическое здоровье учеников. Позитивный и ответственный подход на местах к возвращению в школу семей, школьных бригад и медицинских работников — наша лучшая надежда на дальнейший успех наших детей и молодежи.