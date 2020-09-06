В РФ могут сократить учебные классы до 10 человек

В Госдуме и Совфеде РФ считают, что для безопасности как детей, так и учителей следует сократить число учеников в одном классе до 10 человек, потому как принятые сейчас меры не гарантируют отсутствие угрозы заражения. Об этом СМИ сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Можно сделать классы из 10 человек. Если будут найдены соответствующие средства и эпидемиологи приведут убедительные данные, что это делать необходимо, то, возможно, региональным властям придется пойти на это, потому что это их уровень ответственности. Сегодня класс-комплект школы — это 25 человек. Чтобы сформировать классы с меньшим числом учеников, необходимы дополнительные средства», — объяснил Куринный.
Ранее исследование ученых Калифорнийского университета выявило, что ученики старших классов распространяют COVID-19 активнее, чем другие.
Выяснить это удалось в ходе смоделированной школьной перемены. По словам врачей, осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов, речь идет об 40,7 процентах.