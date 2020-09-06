В РФ могут сократить учебные классы до 10 человек

«Можно сделать классы из 10 человек. Если будут найдены соответствующие средства и эпидемиологи приведут убедительные данные, что это делать необходимо, то, возможно, региональным властям придется пойти на это, потому что это их уровень ответственности. Сегодня класс-комплект школы — это 25 человек. Чтобы сформировать классы с меньшим числом учеников, необходимы дополнительные средства», — объяснил Куринный.