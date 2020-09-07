Как установить родительский контроль на телефон

Все новости на карте

Как известно, в интернете много опасного контента, с которым детям лучше не сталкиваться. Поэтому заботливые папы и мамы стараются оградить свое чадо от негатива. Детально опишем, как правильно установить родительский контроль на телефон ребенка.

Назначение

защищает ребенка от отрицательно контента;

запрещает пользоваться приложениями, за которые взимают плату;

предотвращает вход на вредоносные порталы;

уменьшает время пользования приложениями. Под понятием «родительский контроль» называют режим работы мобильного устройства, который защищает ребят от отрицательной информации. Эта функция востребованна, поскольку дети недостаточно осведомлены об угрозах Сети. Эта система:

Еще мамы и папы могут контролировать перемещение своего чада с помощью датчика GPS. Создатели приложений постоянно вносят в них изменения, учитывая меняющиеся потребности современных родителей. При включении контроля можно не волноваться, что ребенок будет видеть запрещенный контент.

Сегодня применяется много способов включения родительского контроля. Почти все они связаны с применением конкретной программы, которая не дает доступ к негативной информации.

Android

Необходимо войти в раздел «Настройки».

Зайти в «Пользователи».

Нажать на «Добавить пользователя».

Остается установить ограничение в гостевом профиле. Этот способ доступен не на каждом гаджете. Он действует на устройствах, которые работают на Андроид 5 и ниже. Инструкция, как правильно установить родительский контроль на телефон ребенка, очень простая:

При этом у ребенка будет возможность установки приложений. Но родители смогут контролировать процесс, а если требуется, то и удалить нежелательную программу.

Google Play

Войти в Play Market.

Кликнуть по 3 вертикальным полосочкам, которые находятся слева вверху экрана.

Перейти в «Настройки».

В появившейся вкладке кликнуть на «Родительский контроль». Оптимальный выбор — использование настроек Google Play. Благодаря им ребенок не сможет выбрать приложение или игру, которая не подходит ему по возрасту. Мамам и папам не стоит волноваться по поводу безопасности своего чада. Установка нужной функции выполняется так:

Около необходимого раздела ползунок перевести вправо и задать пароль. Он применяется для возможного отключения контроля.

Клик на ОК» позволяет сохранить изменения.

Затем необходимо ввести возраст ребенка. По полученной информации происходит установка запрета на скачивание программных продуктов.

Если установить галочку в разделе «Музыка», то не получится скачивать песни, содержащие ненормативную лексику. Желательно не игнорировать этот пункт, а включить его.

Google Family Link

Представленный способ поможет осуществлять полный контроль, а также управлять гаджетом ребенка. Достаточно установить указанное приложение на 2 устройства. Инструкция, как правильно установить родительский контроль на телефон ребенка, элементарная:

Необходимо войти в Google Play, скачать на свой телефон приложение Google Family Link. При этом проверить, чтобы была пометка «Для родителей».

Запустить приложение, ознакомиться с презентацией, а потом кликнуть на кнопку «Начать».

Авторизоваться в аккаунте, указать, кто будет пользоваться гаджетом. В данном случае выбирается вариант «Родитель».

В появившемся меню кликнуть на «Далее», а потом «Начать».

Затем система делает запрос о том, пользуется ли ребенок аккаунтом Google. Следует выбрать «Да» или «Нет». Во втором случае потребуется создать электронную почту.

Затем нажать «Далее». Придет код активации.

Интересно! Что можно подарить на 1 годик мальчику на день рождения

Затем необходимо выполнить настройку профиля ребенка. Скачать на гаджет приложение Google Family Link, указать «Для детей». Потом открыть утилиту, настроить по инструкции:

Нажать «Это устройство».

Выбрать аккаунт ребенка, который будет находиться под личным управлением.

Указать код активации из приложения родителя.

Подтвердить пароль.

Важно нажать на вкладку «Присоединиться».

Потом нужно перейти в свой телефон, кликнуть там на кнопку «Да».

В гаджете ребенка нажать «Далее», а потом «Разрешить».

Следует выполнить активацию менеджера профилей, кликнув по кнопке в открытом окошке.

Так происходит настройка родительского контроля, и он сразу начинает работать. При необходимости устанавливают нужные параметры, позволяющие усовершенствовать работу системы.

Kaspersky Safe Kids

Это эффективный вариант защиты. Приложение устанавливается из Google Play бесплатно. Затем можно осуществлять настройку:

Ознакомиться с презентацией, а затем кликнуть «Продолжить».

Выразить согласие с правилами пользования, нажав «Подтвердить».

Открыть доступ к гаджету с помощью кнопки «Разрешить».

Необходимо завести аккаунт. Для этого вводится электронный адрес, пароль.

Следует добавить пользователя — «Ребенок». Затем указать его имя и год рождения.

Приложение получает дополнительные права доступа. Следует выполнить активацию администратора устройства.

Остается кликнуть на «Начать использование».

Интересно! Если мужчина не любит по-настоящему, как он себя ведет

Затем необходимо перейти к телефону родителя, установить это же приложение. Запуск происходит на основе следующей инструкции:

Требуется авторизация в My Kaspersky. Обязательно указываются сведения из созданного аккаунта.

Следует выбрать пользователя — «Родитель».

Указывается код из 4 знаков.

В конце выполняется настройка под личные требования. Допускается ограничение на посещение конкретных сайтов, установку приложений.

Теперь можно не волноваться, что ребенку будет попадаться неприемлемый для его психики контент.

Советы родителям

Сначала необходимо побеседовать с чадом. Ребенок должен понять, что установка программы нужна для его нормального развития и безопасности.

Родителям необходимо объяснить ему, что интернет по прежнему ему доступен, но будет действовать ограничение в отношении сайтов и программ с плохой информации.

После старта приложения желательно ознакомиться с инструкций. Пусть на это уйдет немало времени, зато родители поймут, как правильно пользоваться программой, настраивать ее.

Процедуры, как правильно установить родительский контроль на телефон ребенка, очень простые. Нужно лишь приложить небольшие усилия, уделить немного времени. Установленная функция дает гарантию, что ребенку будет недоступен нежелательный контент.