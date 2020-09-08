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Как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой 

Елена Красовская 7 часов назад
Ролик рассказывает, какой стала Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой. Сама исполнительница скоропостижно ушла из жизни весной 2019 года, когда ей было всего 38 лет. После кончины матери Вера перебралась к родителям Юлии, объясняя, что и раньше она часто проводила время у бабушки с дедушкой. В декабре нынешнего года Вере будет 14 лет, а на днях девочка отправилась в восьмой класс. На кого похожа наследница звезды, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» узнал, что солист «Руки вверх!» рассказал об упущенной возможности прославиться за рубежом.
Дети , Видео , Звёзды , Красота
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