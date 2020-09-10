Как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд 

Ролик рассказывает, как выглядят дети знаменитостей, которые умерли молодыми. К сожалению не всем людям удаётся вырастить детей, и звёзды тут не исключение. Кто-то уходит из жизни из-за болезни, другие сами убивают себя порочными привычками, с третьими происходят трагические случайности. Но даже оставшиеся без одного из родителей наследники продолжают жить, учиться, взрослеть. Какими сегодня стали сын Жанны Фриске и Кирилла Толмацкого, дочери Юлии Началовой и Пола Уокера и другие дети селебрити, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Королёва объяснила, что помешало дружбе с Пугачёвой.