Названы признаки фобий, возникающих у детей 

Смотрите видео и узнайте, как понять, что у ребёнка развилась фобия из-за коронавируса. Эпидемия COVID-19 напугала не только взрослых, но и детей. По оценкам психологов, почти у 90 процентов детей есть фобии, связанные с этим недугом. Родители могут распознать её по ряду признаков. Так, на фобию могут указывать нарушения сна, изменение аппетита, повышение тревожности. Как ещё понять, что с ребёнком творится неладное, и что делать в такой ситуации, расскажет ролик.