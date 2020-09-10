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Названы признаки фобий, возникающих у детей 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как понять, что у ребёнка развилась фобия из-за коронавируса. Эпидемия COVID-19 напугала не только взрослых, но и детей. По оценкам психологов, почти у 90 процентов детей есть фобии, связанные с этим недугом. Родители могут распознать её по ряду признаков. Так, на фобию могут указывать нарушения сна, изменение аппетита, повышение тревожности. Как ещё понять, что с ребёнком творится неладное, и что делать в такой ситуации, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что назван способ отучить школьников курить.
Дети , Видео , Психология
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