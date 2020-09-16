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6 простых советов, как организовать быт школьника 

Letidor.ru 3 часа назад
6 простых советов, как организовать быт школьника
Фото: Letidor.ru
Осень — непростой период для учеников и родителей. Как можно снизить стресс?
Утром они с трудом встают, капризничают и надевают рубашку наизнанку. Вечером — вспоминают про поделки из пластилина и шишек карельской сосны. Днем сидят за компьютером и планшетом, откладывая выполнение домашнего задания до последнего. Что поможет организоваться?

Сборы с вечера

Отглаженная чистая форма висит на стуле, собранный портфель с ключом и заряженным телефоном и сменка — рядом. Если есть физкультура, мешок стоит тоже тут. Это золотое правило отнимет пять минут вечером, но поможет сэкономить нервы утром.
Некоторые мамы доходят до такой степени виртуозности, что даже сервируют с вечера стол — конечно, за исключением еды.

Планы на месяц

День физкультурника, концерт, короткий день, тестирования и олимпиады — о многих школьных событиях педагоги предупреждают заранее. Мы отмахиваемся — времени полно, успеем. И, конечно, вспоминаем в последнюю минуту.
Избежать этого поможет таблица-календарь, которую можно повесить на стену.
Важные дни отметьте ярким маркером и приучите чадо в начале каждой недели смотреть, что его ждет.

Стикеры для повторения

Неправильные глаголы, правописание приставок пре— и при-, формулы уравнений, которые никак не даются ребенку, можно написать на клейких листочках и повесить на видном месте.
Время от времени меняйте эти места, иначе глаз привыкнет и не перестанет реагировать.

Режим дня

Звучит до обидного скучно, но получается куда продуктивнее, чем «немного отдохни», «быстро делай уроки» и «поиграй на планшете, но чуть-чуть». Чем младше школьник, тем четче должен быть этот режим.
Час — отдых после школы, потом — уроки с перерывом каждые 45 минут, после — планшет и прогулка.
Организовать процесс поможет таймер и будильник.

Перекусы с собой

Часто дети жалуются на усталость перед последними уроками: сил нет, концентрация внимания снижается, хочется спать прямо на парте. Восполнить упадок сил помогут правильные снэки, содержащие медленные и быстрые углеводы.
Например, крекеры и фрукты или сладкие злаковые батончики.
Давайте их ребенку с собой и приучайте съедать перед последними уроками. И не забудьте про воду!

Разделение ответственности

Мама пишет план, бабушка собирает портфель, папа звонит узнать, все ли в порядке. Чем больше берут на себя родители, тем менее самостоятельным становится чадо. С другой стороны, школьник действительно не всегда может справиться без помощи.
Важно найти баланс и не брать на себя слишком много.
Старайтесь, чтобы контроль был незаметным и выглядел как подсказка: «Посмотри на часы, ты все успеваешь?», «Рубашка чистая, ты проверил?» И не забывайте поощрять самостоятельность, даже если с первого раза получается неидеально.
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