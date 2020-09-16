Россияне рассказали о «бешеных поборах» в школах

Как выяснил "Рамблер", многие россияне сталкиваются с поборами в школах. Об этом они рассказывают в Сети:

"Как и все родители я состою в школьном чате. Не успело наступить 1 сентября как там уже начались поборы. А давайте сдадим на это, а давайте сдадим на то, мол высказывайте свое мнение. Ну я и высказывала. Говорю мол на фиг надо)) Разумеется многие мамаши разорались, что я неправильно себя веду, пошли оскорбления))

Недавно обсуждали покупку кондиционера в класс, я также высказалась, что на фиг он нужен, у нас ребенок реально от сплитов болеет…

И что в итоге? Меня удалили сегодня из чата про деньги".

Бывают ситуации, которые заканчиваются гораздо печальнее. Так например, многодетная мама из села Максимовка Славгородского района отказалась сдавать деньги на ремонт полов в школе, и к ее детям начали придираться педагоги. Позже, по ее словам, они "натравили" на нее подразделение полиции по делам несовершеннолетних, которое стало проверять ее обращение с детьми.

"В один из дней, ранним утром приехали из ПДН. Инспектор стала выговаривать, почему не убрано. Составила протокол. Я ей объясняю: только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Спросила, на каком основании? Ответили, якобы не выполняю родительские обязанности. Но я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят. Средний сын занимается боксом, дочь — танцами. Через день возим их из деревни в город на занятия в секциях", — рассказала СМИ женщина.

Москвичка в Сети рассказала, что отдала за месяц на непонятные нужды около 40 тысяч рублей:

"Всем здравствуйте, хочу поделиться, живём в Москве, сын ходит в 1 класс, я мать-одиночка, зарабатываю нормально, но имеется ипотека, а с ней денег много не бывает)))) итак школа наша славится поборами, но я не верила, пока не отдала туда ребенка. Платная продленка, пара кружков и питание (платные завтраки/обеды/полдники) выходят 15 тысяч в месяц. Поговорив в другими родителями (коллегами), услышала что у всех выходит примерно так же, успокоилась.

Далее пошли поборы школе. Вы обалдеете, но за сентябрь вместе с оплатой кружков я отдала в школу 40 тысяч. Это сбор на окна, фонд класса, учебники (какого лешего их не выдают я не знаю, якобы программа немного другая), на др директору скидывались на кресло ей, потом был день учителя, тоже всему персоналу скидывали. Я терпела, потом стала возникать".

А что по закону

Интересно, что с приходом пандемии, поборы в школах только увеличились. Так, в некоторых учреждениях с родителей собирают деньги на средства безопасности.

При этом специалисты объясняют, что школы не имеют права собирать деньги на средства профилактики COVID-19, потому как все должно быть закуплено за счет региональных бюджетов.

"Поборы действительно не входят ни в какие компетенции или задачи школы, они не должны собирать на эти нужды. С одной стороны, я понимаю ту ситуацию, в которую попали учебные заведения, они действительно не планировали эти затраты", — объяснила директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

* Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.