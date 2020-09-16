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Что делать, если нет контакта с первым учителем 

WomanHit.ru 7 часов назад
Что делать, если нет контакта с первым учителем
Фото: WomanHit.ru
Иногда родителю стоит вмешаться
Когда ребенок идет в школу, главная задача родителя — обеспечить благоприятную обстановку, в которой малыш сможет тянуться к знаниям. Однако никто не гарантирует, что подобные условия обеспечит школьный учитель. Бывает и так, что контакт между учеником и учителем не складывается и перед родителями встает задача — выяснить, в чем же причина. Как разрядить обстановку и не дать конфликту накалиться? Мы попытались разобраться.

Попытайтесь услышать ребенка

Многие современные родители настаивают на том, что причиной любого разногласия всегда является учитель, но не спешите бежать разбираться или что еще хуже — писать жалобу директору. Ваша первоначальная цель — сесть и обсудить сложившуюся ситуацию с ребенком, однако делать это нужно максимально нейтрально, чтобы ваше чадо не пыталось склонить вас на свою сторону (а дети с этим прекрасно справляются). Особенно актуальным это совет будет для тех родителей, чьи дети постоянно попадают в конфликтные ситуации. И все же не накручивайте себе и трезво оцените ситуацию, ваши негативные эмоции лишь усугубят ситуацию и не дадут вам принять верное решение.

Не делайте из мухи слона

И опять же мы сталкиваемся с популярной проблемой среди современных родителей: если выясняется, что учитель не так посмотрел или, не дай бог, сделал выговор вашей «кровиночке», родитель, охваченный праведным гневом, направляется в школу устраивать разбор полетов. Успокойтесь и подумайте, так ли серьезен инцидент, как вы пытаетесь себе представить или ваш ребенок пытается вас накрутить? Из-за того, что ребенку сделали замечание за болтовню на уроке, рвать и метать точно не стоит, все-таки в школе действуют свои правила. Объясните этот момент своему школьнику. Но все же будьте внимательны — иногда и учителя перебарщивают.

Не откладывайте разговор с учителем

Если вы понимаете, что учитель «перегибает палку», начните с того, что запланируйте визит в школу. Не нужно обзванивать весь родительский комитет или сразу же бежать к директору — это ваша индивидуальная проблема, с которой на данный момент можете разобраться только вы и учитель. Вы не можете оценить масштаб проблемы лишь по словам ребенка, пока сами не поговорите с преподавателем. Как правило, проблема в общении испаряется после первой же встречи, если учитель действительно делает замечания по уважительной причине.

Директор — последняя инстанция

Не стоит отчаиваться, если все, что говорил ваш ребенок по поводу учителя оказывается не только правдой, но и преуменьшением: бывает и так, что разговор «не клеится», преподаватель может оказаться крепким орешком или слишком принципиальным педагогом, который действительно недолюбливает детей. В этом случае не бойтесь отправиться на разговор к директору. Попросите повлиять на преподавателя или подумайте вместе о переводе ребенка в параллельный класс.
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