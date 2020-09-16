«Просто ставят ОРВИ»: родители об эпидемии в школах

Прошло только полмесяца с начала учебного года, а классы и даже школы целиком по всей России сотнями уходят на карантин и дистант. Сообщения о резком всплеске вирусных заболеваний поступают из разных регионов.

На форумах родители школьников делятся, что у них по полкласса болеют. Рассказывают об очередях в детских поликлиниках и о записи к врачам на недели вперед. Другие, наоборот, удивляются «панике». Третьи — тому, что несмотря на массу «кашляющих и сопливых», никаких мер не принимается.

«Поголовно все болеют»

Вот некоторые реплики родителей в сети по итогам двух недель сентября:

«Спросила у своей — отсутствует полкласса и один ходит в маске, потому что кашляет».

«11 болеют из 28. Сегодня шла мимо двух поликлиник. У боксов давка в обеих».

«У нас 4 болело в пятницу. Сегодня мой сын еще добавился. Если еще один человек заболеет, то переведут на дистант — 20% из класса заболевших. Так учитель сегодня сказала».

«Болеют 10 из 32. Ни о каком дистанте речи не идет. Чего ждут — непонятно. В поликлиниках в неотложной помощи толпы и внутри, и на улице по 50 чел».

«У дочери во 2-м классе поголовно все болеют: сопли, сиплый голос, слабость. Друг от друга заражаются и дома всех заразила, включая младенца. Дома шутим, что это аллергия на учебу».

Реже встречаются записи про студенческие реалии:

«В вузе начался учебный год полно кашляющих и чихающих студентов, все забили на вирусы, только санитайзеры выставили».

Небывало ранняя волна заражений в этом году накрыла и южные регионы.

Мама двух школьников поведала «МК»: «У нас на юге сейчас жара, тем не менее в школах бушуют непонятные вирусы. Дочь пришла с температурой через три дня после начала учебы, сын заболел через неделю с соплями и кашлем. На днях школу сына вообще полностью закрыли на карантин по ОРВИ на две недели».

По ее словам, такого раньше не случалось в начале сентября — обычно простудный сезон наступал только в ноябре-декабре.

«Просто ставят ОРВИ»

Чем именно заболевают дети, родители толком не понимают. Несмотря на уверения властей, что с осени будет работать четкая методика разделения пациентов, чтобы не путать сезонные инфекции с ковидом, врачи зачастую сразу пишут «ОРВИ», ничего не проверяя.

Родительница из Омска, чей ребенок вместе со всем классом посажен на карантин, рассказала, что до этого один за одним дети заболевали с похожими симптомами — кашлем, насморком и болью в горле.

«Родители боятся, что это корона, но врачи не берут анализы, а просто ставят ОРВИ. В школе на карантин закрыты уже три класса, болеют в том числе и учителя», — сообщила она.

Во многих регионах детей с кашлем, насморком и небольшой температурой врачи не тестируют на коронавирус, а сразу ставят ОРВИ, подтвердила «МК» педиатр Татьяна Немоловская.

Есть и другая проблема: часть родителей и учителей не берут больничный, заметив у ребенка или у себя признаки ОРВИ, и просто надеются что это не коронавирус.

«Конечно, несколько безответственно, но у меня в день по восемь уроков. Если я пойду в поликлинику, учебный день будет сорван», — признался «КП» один из учителей.

«Ушлые мамашки»

В некоторых случаях развернулись целые «коронавирусные войны» между руководством школ и возмущенными родителями.

Одни крайне недовольны новыми строгими правилами и тем, что школа старается их соблюдать.

Директор одной из школ в Новосибирской области пожаловалась порталу «Новосибирск онлайн»: «Вы бы посмотрели, что пишут родители, какими словами люди нас обзывают. Мы честно и строго соблюдаем ограничительные меры, но родители не хотят понимать этого и говорят, что мы — фашисты. Родители не хотят ничего понимать».

Другие родители, наоборот, придирчиво следят за соблюдением правил и готовы даже судиться из-за нарушений.

«В одной из школ родителей первоклашек в школу пустили, так некоторые ушлые мамашки с активной гражданской позицией тут же накатали заявление в прокуратуру . У директора чуть инфаркт не случился», — рассказывают в сети.

Ругаются и на дистанционное обучение:

«Устроили панику: обычное явление — респираторка осенью. Всегда дети болели, лечились и вновь в школу выходили. И никакой дистанционки не было».

«То, что, например, происходило в нашей школе, дистанционным обучением никак нельзя назвать. У нас эти месяцы были просто сплошной нервотрепкой. Учителя ничего не объясняли. Просто высылали задания, какие параграфы самостоятельно изучить, потом сделать огромную кучу заданий и тестов по материалу, который они не объяснили и который ребенок освоил самостоятельно».

«В чем логика?»

Но в целом придуманные антивирусные правила в школах только раздражают и вызывают критику.

«Дисциплина стала хуже, дети хотят двигаться на перемене, ходить по школе, а это не разрешено. В классах духота», — посетовала Русской службе Би-би-си учительница из Тульской области.

Классу шестиклассника Льва из Москвы достался очень маленький кабинет: чтобы поместиться, две парты сдвигают в один длинный стол и сидят за ним вчетвером, рассказал его отец Евгений.

«Проветривание — это целая эпопея», — пожаловалась учительница из Свердловской области. В ее школе разрешают проветривать классы только во время урока, поскольку на переменах из-за перемещений между кабинетами учителя не могут следить за детьми. Итог абсурдный: на время проветривания урок приходится продолжать в коридоре.

Другие очевидные нелепости вызывают насмешки в сети:

«Термометрия в школе показывает температуру моего ребенка 32-33 градуса. К чему эти неправдоподобные измерения, делаем вид бурной деятельности?»

«Ученик (назовем его Вася) учится в 5А классе. У Васи вчера был урок биологии в кабинете биологии, куда после пошли дети из 6В и 8Б и 10А класса. После биологии у Васи была физ-ра, куда также после ходили дети из других классов. Потом Вася ходил в столовую, в туалет, а после школы с пацанами из параллели гулял за гаражами. Сегодня у Васи в классе у кого-то нашли коронавирус и весь 5А класс отправят завтра на карантин. А ученики, контактировавшие с Васей после школы, ходившие в тот же, что и Вася, кабинет, сидевшие за той же партой, будут продолжать учиться. В чем логика?» — вопрошает один из комментаторов.

Недоумевает и учительница из Москвы: «Дети сидят в одном кабинете, но ходят на информатику, английский, химию, физику и физкультуру. Если серьезно, вирус так работает? Когда химия, он говорит: "Стоп, тут я не опасен"? А вот на математику детям нельзя идти, он начинает действовать?»

Это уже не говоря о том, что за рамками обязательных уроков антикоронавирусные меры совершенно заканчиваются. Да и в школах уже за первые недели накопилась усталость от нагромождения правил, которые рано или поздно станут массово нарушать.