Как приучить ребенка к порядку после каникул 

Пока малыш отдыхал у бабушки или нежился на пляже в пятизвездочном отеле, он успел потерять навык уборки

Кто любит убираться? Да никто! Если некоторые взрослые еще могут отвлечься на музыку или разговоры с близкими по телефону на время клининга, то детям такой навык организации времени недоступен. Многие только из-под палки соберут игрушки в ящик и протрут полки от пыли, а большинство просто затолкает весь мусор под кровать или в шкаф — все же так делали в детстве, правда? В этом материале WomanHit объясняет, чем можно помочь ребенку справиться со стрессом от возвращения в школу и восстановить прежние навыки.

Пряник лучше кнута

На просторах Интернета мы нашли интересный пост, в котором девушка делилась опытом, как она приучила детей убираться в доме. Молодая мама предлагала такую идею: сделать бумажки с заданиями, свернуть их и сложить в банку. Затем каждый член семьи вытягивает задания — всего по 3 в день. Все, кто успешно с ними справляется, вечером садятся пить чай со сладостями. Постепенно можно увеличить количество бумажек или добавить более сложные задания — вымыть зеркало, протереть окно, очистить полки с крупами и т. д. Поощрять детей едой или придумать им другое развлечение — выбор остается за вами.

Покажите на себе

Пример родителей заразителен. Как в семьях малышам прививается определенная система питания, так и привычки приходят к ним от родителей. У некоторых возникают довольно комичные истории, когда едва начавший ходить ребенок начинает носиться с тряпкой по дому, пародируя маму. Распределяйте обязанности, просите помощи наследников, благодарите их за работу и акцентируйте внимание на том, что в чистом доме жить приятнее и даже работается легче. Каждый вечер перед сном вместе раскладывайте вещи по местам, готовьте одежду на следующий день и собирайте рюкзак. Объясните ребенку, что порядок в вещах позволит ему без спешки собраться утром и пойти в школу в хорошем настроении.

Узнайте о расписании уроков

Школа — второй дом, и не просто так. В ней детей учат не только энциклопедическим знаниям и базовым понятиям, но и воспитывают. Не зря в школьной программе есть такие предметы, как вышивание, кулинария и прочее — всем этим дети занимаются на уроках технологии. Предложите классному руководителю провести занятия по базовым потребностям взрослого человека, включив уборку в программу курса технологии. Став взрослым, ему точно понадобятся знания о том, как запустить стиральную машинку, какое средство очистки лучше использовать для индукционной плиты и почему некоторые пятна не выводятся, если вещь не застирать сразу. Именно этой информации так не хватает, когда вы только начинаете самостоятельную жизнь.

Перестаньте опекать

Хватит ругать ребенка, а после убирать комнату за ним. Объясните, что его личное пространство — зона его ответственности, а не вашей. Обходите стороной детскую при уборке, если вашему чаду больше 10 лет. Пусть на его территории на пару недель воцарит барадак — все равно этому придет конец, когда со стола начнут валиться горы учебников, в шкафу не останется аккуратно сложенных футболок, а в кровати скопятся крошки. Комфорт любят все, поэтому ребенку придется взять себя в руки и сделать генеральную уборку.