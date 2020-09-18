В традиционном понимании образ полноценной женщины подразумевает наличие мужа и детей. Сейчас к этому набору добавилась и работа, желательно любимая и приносящая доход. В новых условиях многим женщинам удалось построить впечатляющую карьеру, но общественные установки все равно "требуют" продолжения рода. "Рамблер" выяснил, как относятся к детям работающие дамы.

На женском форуме Woman.ru пользовательница поделилась мыслью о том, что после определенного возраста жизнь теряет былую яркость, если в ней не появляются дети.

"У меня есть несколько подруг от 38 и до 50 лет, у которых нет детей. Все замужем, обеспечены, выглядят хорошо, ведут насыщенную жизнь. Одна постоянно путешествует, просто раз по 10 в год ездит в разные станы, ходит в театр, магазины. У других средств поменьше, поэтому развлекают себя садом-огородом, поездками по местным достопримечательностям, ресторанами, кошками-собаками. Недавно, посмотрев на своих подруг этих, я вдруг поняла, что жизнь бездетных после 38 лет выглядит жалко и убого. Жизнь неполноценная по сравнению с теми у кого есть семья и дети".

Скорее всего, женщина ждала поддержки, но видимо эмансипация изменила взгляды участниц форума на материнство.

"У кого-то предназначение в этой жизни рожать, терпеть, страдать, стареть от постоянных нервов за ребенка, а кому-то дано наслаждаться жизнью, не проходя через ад токсикоза, родов и нервяков с ребенком".

"Я безвылазно сижу дома 6 лет. Родила ребенка и пошли по больничкам. Мне материнство не принесло никакого счастья".

"Я бы хотела жить с мужем друг для друга, а детей прихватывать вместе с нами, например, в отпуск. Но так же нельзя".

Безусловно, нашлись и те, кто раздели мнение автора. Главный аргумент в пользу рождения детей заключался в том, что нажитое необходимо кому-то передать и лучше, если это будут дети.

"Мы всё же живем ради кого-то, чтобы кому-то помочь в этой жизни".

Других радует сам факт наличия детей, видимо, именно так проявляется инстинкт к продолжению рода.

"А мне нравится смотреть, как детки мои радуются, смотреть в их глаза, удивлять их. Мне нравится делать своих детей счастливыми, я от этого кайфую".

Подписчицы сошлись во мнении, что каждый должен проживать свою жизнь так, как ему больше нравится и не жалеть о принятых решениях. В конце концов, всегда можно усыновить ребенка, если не успели с родами.