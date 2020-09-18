«Баснословные деньги: родители о поступлении в вуз 

На родительских форумах в Рунете достаточно много людей с такими убеждениями:

«Я в свое время не смогла поступить, куда хотела, потому что у моей семьи не было денег на репетитора и платное обучение. И мы с мужем не строим иллюзий относительно образования дочери и понимаем, что, скорее всего, оно будет платное».

«Сын пока еще учится в начальной школе, но я понимаю, что надо начинать копить и на его образование уже прямо сегодня».

Но интересно, что таким нередко возражают: а не логичнее ли вместо того, чтобы копить деньги на образование, заняться этим самым образованием?

«90% родителей спохватываются, что их детям сдавать ЕГЭ, месяца за два. Ну а что можно сделать за два месяца? Вот за годы, планово и без нервотрепки — все что угодно», — утверждают «сознательные».

Кто прав? Реально ли сегодня обычному выпускнику не из «золотой молодежи» поступить на бюджетное отделение в хороший вуз? Чего это стоит? Какие подводные камни встречаются на пути и к чему надо быть готовым заранее? Anews изучил свежие отзывы родителей.

Почем бесплатный вуз

Чтобы было от чего отталкиваться, вот вам конкретный пример: выпускник Арсений из Снежинска Челябинской области набрал на ЕГЭ 397 баллов (русский, информатика, математика и физика) и поступил куда мечтал — в Московский физико-технический институт. Естественно, на бюджетной основе.

«На репетиторов немного потратил, — поделился он с челябинской «КП». — В основном занимался в интернете на вебинарах, и подготовка к олимпиаде очень помогла. Весь год до мая упорно изучал темы экзаменов, решал типовые задания. Затем с мая по июнь чуть сбавил темпы, чтобы немного отдохнуть. И уже к экзамену подошел в максимальной форме».

Много ли вы знаете таких целеустремленных подростков с жесткой самодисциплиной? Большинство выпускников не вундеркинды, но амбиции есть у многих. Самым упорным дорога в «бесплатный» вуз обходится, как правило, в сотни тысяч рублей. И речь не о взятках.

Родители из регионов делятся, что в среднем тратят на курсы и репетиторов в 11-м классе по 100-200 тысяч. Но если в первый год поступить не получилось и нужно брать второй на подготовку, то общие траты удваиваются: 300-400 тысяч за 2 года.

У кого-то уходит и больше: 350 тысяч только за год обучения с репетиторами: 2 раза в неделю по 3-4 предметам, которые предстоит сдать.

Не всё решают деньги

Родители, кому подготовка к ЕГЭ и поступлению только предстоит, ужасаются названным суммам:

«Это просто баснословные деньги 350 тыс. руб. За два года получается примерно 14,5 тыс. в месяц — для провинции это целая зарплата».

«Про семьи, где одна мама тянет, и говорить нечего. Это нищета. Получается, если нет денег на репетиторов, какой бы ни был умный ребенок, его потолок — региональный вуз, хорошо, если пройдет на бюджет, если нет — прямая дорога в колледж. Деньги все равно решают все».

Однако многие из тех, кто уже прошел этот этап, возражают:

«Не соглашусь с тем, что хорошее образование только для богатых. Мой сын в прошлом году без всяких репетиторов поступил в достаточно приличный вуз в Екатеринбурге на бюджет. Просто выбирать надо вуз по силам, а не гнаться за престижностью».

«Если ваш ребенок хочет учиться в престижном вузе Москвы или СПб, то ему нужны высшие баллы за ЕГЭ, а если же его устраивает провинциальный университет, то особо высоких баллов и не надо. На бюджетные места поступали в этом году дети с ЕГЭ от 60, и не надо придумывать! Для сдачи на подобные баллы не обязательно иметь репетиторов!»

Историй поступления на бюджет даже в ведущие вузы на удивление много:

«Не всё решают деньги. Сын поступил в Московский Универ по результатам олимпиад и "золота" за учебу. Репетиторов себе позволить не можем, достаток 32 000 на троих, ниже плинтуса. Если утверждают, что в Москве все решают деньги, — это ложь. Сын проживал на 10 000-12 000 рублей в месяц. Отношение в вышке к студентам из тьмы-таракани доброжелательное».

«Мой сын в этом году поступил на юрфак в МГУ на бюджет. САМ! Но к этому он шел два года. Покупали только подготовительный курс от профессоров МГУ. Большую роль сыграло участие во всех олимпиадах по истории и обществознанию. Меня также пугали все кому не лень, что не поступит, бюджетное место нужно покупать и т.д.»

«Вэлкам в любой вуз РФ»: три способа

Опытные родители перечисляют самые верные способы попасть на бюджетное место в топовые российские вузы.

1. Участвовать в профильных олимпиадах

«Нужно участвовать в предметных вузовских олимпиадах, не всероссийских министерства просвещения, а из списка министерства науки и образования , они бесплатные, 1-й тур у многих заочный, 2-й проводится в областных центрах. Это правда сложно и нужно готовиться специально, но вполне реально и достижимо. Подтверждаете одно профильное ЕГЭ на 75-80 баллов и велкам в любой вуз РФ по профилю олимпиады без конкурса. Начинать, правда, нужно заранее, участвовать с 8-9 класса», — советуют на форумах.

2. Репетиторы с 7-8 классов и только индивидуально

Но, конечно, не все могут похвастать знаниями уровня олимпиады, где состязаются лучшие ученики со всей страны. Родителям не круглых отличников, но и не бездарей, все-таки придется раскошелиться.

«Чтобы ребенок смог поступить в вуз своей мечты — именно своей, а не родительской, нужно нанимать ему репетиторов, начиная класса с 8-го, а лучше с 7-го. А это предполагает денежные вливания и немалые. Да и потом, если поступит в тысячах километров от дома и общага такая, что лучше снимать жилье, тут уже никаким маткапиталом не обойдется».

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«Я — одинокая мать из региона. В своего ребенка вложила много сил и финансов — это репетиторы, 2 иностранных языка. Сын поступил на бюджет в топовый финансовый вуз в Москве. Мое мнение: самая хорошая школа даст знания максимум на 60-70 баллов, с которыми при поступлении делать нечего. В ведущие вузы нужен сложный (олимпиадный) уровень — это только с сильным репетитором и только индивидуально. Разумеется, содержание ребенка в столице недешево, но спасает общежитие».

3. Целевое обучение

Каждый год государство выделяет определенную квоту целевых мест на вуз — это тот же бюджет, но обычно с более низкими проходными баллами. При этом учебу оплачивает по договору какая-либо государственная компания, где выпускник вуза потом обязан отработать.

СМИ, правда, пишут, что целевые места в топовых вузах нередко занимают дети чиновников и прочих «непростых» людей. А в сети рассказывают, что из-за «целевиков» обычные абитуриенты оказываются в неравных условиях:

«У нас в вузе сверх квоты набрали целевиков. А дети с более высокими баллами пролетели».

«Все места заняли целевики с баллами 150-160. Это смешно и грустно. Театр абсурда с ЕГЭ для меня закончиля. Два года занятий с репетитором, аттестат с двумя четверками. Не хватило 1 балла, епрст… И мы ушли в колледж. Всё».

«Дело в том, что в престижных вузах чаще всего уже готовы списки. А отметки на экзаменах регулируют таким образом, чтоб сдающие не переплюнули списочников. Одного балла будет везде не хватать».

«В бараний рог ребенка согнуть? Зачем это нужно?»

В целом, родители «умников и умниц» не скрывают, что поступление на бюджет в топовые российские вузы — это тяжелый труд и железная дисциплина.

«По своим детям могу сделать вывод, что одного школьного базового образования недостаточно, чтобы поступить в вуз. Родителям необходимо вникать в образование детей, хотя бы просто сравнить учебники и сделать выводы, направить ребенка, если необходимо, чтобы к 8-9 классу уже прийти с хорошей базой, а не подтягивать хвосты. Вот тогда и в олимпиадах можно поучаствовать, и ЕГЭ не покажется кошмаром. Да, это труд и непрерывная работа, но оно того стоит!»

«Без репетиторов дочь выиграла олимпиаду СПбГУ по праву. Да, спала по 4 часа, учила много. У всех моих знакомых дети учатся в вузах на бюджете, многие очень небогато живут, не могли оплачивать репетиторов. Дети просто учили сами, по онлайн-курсам. Да, придется отказаться от развлечений и лишнего сна, а учить все время, независимо от репетиторов».

Но многие не понимают таких жертв:

«Отказаться от сна — очень плохой совет. В свое время угробила свое здоровье именно тем, что не спала по ночам из-за учебы. Разгребаю до сих пор».

«Сын после 9-го ушел в колледж. Причина ухода: нервный срыв при подготовке и сдаче ОГЭ, лечение у невропатолога. Просто поняли, что ЕГЭ чревато большим срывом. Кому от этого лучше?»

«Я была в родительском комитете и видела, что происходит с нашими детьми, и каково давление на тех, кому нужно во что бы то ни стало поступить на бюджет. Это нервы детей и родителей. Честно говоря, я даже рада была, что нам не приходится так мучить своего сына — пошел на платное».

«Чтобы эти баллы получить, так в бараний рог ребенка согнуть нужно! Нет. Хочу быть для дочери другом. Она в 8 классе, мы уже на бакалавриат с мужем отложили. Будет учиться платно. Увидели у друзей невротического, дерганого ребенка уже за год до ЕГЭ. Село зрение, нарушился сон. Зачем это нужно?»