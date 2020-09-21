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Почему подростки стесняются родителей 

Умная 5 часов назад
Почему подростки стесняются родителей
Фото: Умная
Ситуации, когда дети стесняются своих родителей, встречаются очень часто. Думаю, многим знакомо это чувство неловкости, а, может, даже стыда, когда мама, встречая тебя из школы, чмокала в щеку перед всем классом. Хотелось сквозь землю провалиться и побыстрее скрыться от ухмылок одноклассников.

В каком возрасте возникает стеснение?

Чаще всего такая проблема возникает в подростковом возрасте, когда мнение сверстников становится для ребенка первостепенным. Подростку хочется выглядеть и чувствовать себя самостоятельным, независимым, а эта потребность сопряжена с сепарацией от родителей. Как можно быть «крутым», если мама постоянно просит отчитаться, где ты сейчас находишься, покушал ли ты, не замерз ли? Такое поведение подрывает авторитет подростка, делая его в компании друзей «маменькиным сынком».
Психологи полагают, что стеснение может появляться уже в 4 года, когда ребенок начинает активно взаимодействовать со сверстниками и узнавать от них, какими бывают чужие мамы и папы. И конечно, происходит невольное сравнение: «папа Миши часто играет с ним на детской площадке, а мой все время проводит на работе», «мама Саши делает для нее красивые игрушки, а моя так не умеет». Ребенок начинает понимать, что мир не ограничивается только его семьей, и что у всех все по-разному, и вполне возможно, что ребенка что-то будет не устраивать в своих родителях.

Что вызывает стеснение?

Подростки часто стесняются того, что родители проявляют к ним нежные чувства. Когда это происходит дома, то обычно не вызывает проблем, но если мама или папа проявляют свою любовь в компании друзей ребенка, то это, вероятно, вызовет недовольство.
Некоторые дети могут стесняться возраста своих родителей. Кто-то стесняется, что родители у него уже пожилые и старше родителей одноклассников на 15 лет, а кто-то, наоборот, испытывает неловкость от того, что его родители слишком молоды.
Бывает так, что родители ведут себя не так, как хотелось бы их детям. Может быть, ребенок хочет видеть в своих родителях наставников, а они ведут себя и одеваются как подростки. Особенно неловко становится, когда они начинают разговаривать с друзьями ребенка на их сленге, иногда употребляя вышедшие из употребления слова. А кто-то, наоборот, предпочел бы обрести друзей в лице родителей, но те старомодны и не могут его понять.
Крайне неловко бывает, когда родители ребенка являются в той или иной степени люмпенами. Детям не хочется, чтобы их ассоциировали с родителями, поведение которых обществом не принимается.

Почему так происходит?

Чаще всего конфликт возникает в результате столкновения поколений. Как бы родители не пытались идти в ногу со временем, для своих детей они будут все равно «другими». Дети и их родители выросли в разных условиях, у них были разные ориентиры в жизни, разные ценности. И это нормально, времена меняются, детей воспитывают иначе, под те условия, в которых они сейчас находятся.

Что же делать родителям?

Не нужно ребенка за это ругать, лучше всего спокойно с ним обсудить, что же у него вызывает чувство стыда. Он должен понимать, почему вы действуете так, а не иначе. Узнав его претензии, вам стоит посмотреть на себя и подумать, что же делать с тем, что не нравится вашему ребенку. Если вам не стоит никакого труда изменить свои привычки, которые вызывают неловкость у ребенка, то можно этим заняться. Если же вы понимаете, что у вашего ребенка такой взгляд потому, что он попал в определенный коллектив, то, возможно, стоит задуматься о том, как изменить эту среду, может быть, сменив школу, если это не нанесет вред ребенку.
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