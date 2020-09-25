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Родители рассказали об учениках во время дистанционного обучения 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Родители рассказали о неравенстве между учениками
Фото: РИА Новости
Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос родителей, проведенный на базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch.
Большинство опрошенных родителей (72 процента) считают, что во время дистанционного обучения дети часто отвлекаются. Из этого специалисты делают вывод, что одни школьники усваивают информацию качественно, а троечники недополучают внимания преподавателей.
Из недостатков дистанционного образования родители также выделили низкое качество интернет-соединения (34 процента), перебои в работе онлайн-платформ (29 процентов), низкую цифровую грамотность преподавателей (20 процентов). Десять процентов опрошенных родителей назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще семи процентов недостаточное качество цифрового контента.
Директор EdCrunch University Нурлан Киясов уверен, что если дистанционное обучение в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми.
В опросе приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что обнаружена замена куриному яйцу.
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