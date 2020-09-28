Донор засудил клинику за передачу его спермы однополым парам

Донор из Великобритании Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО после того, как узнал, что ее врачи направили его сперму на помощь гомосексуальным парами и одиноким женщинам. Сам мужчина описывает себя как «одного из ведущих мировых поставщиков» для искусственного оплодотворения, пишет The Sun.

Сам Гаскелл стал донором в 2010 году. При проверке выяснилось, что британец стал биологическим отцом пяти детей у трех однополых пар и четырех детей у одиноких женщин. Это возмутило донора, который заявлял, что его сперма должна пойти на помощь только гетеросексуальным парам. Соответствующие данные он указал в анкете.

Судебная тяжба длилась четыре года, в итоге Гаскелл добился компенсации пятизначной суммы. «Речь идет не о дискриминации, не о фанатизме. (…) Я хотел, чтобы у любого ребенка, рожденного от моей спермы, были мать и отец», — признался мужчина.

Газета отмечает, что закон о запрете дискриминации был принят в Британии в октябре 2010 года. Гаскелл стал донором в апреле 2010 года, поэтому соглашение, которое он заполнял при сдаче спермы, не попадало под действие закона.