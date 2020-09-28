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Донор засудил клинику за передачу его спермы однополым парам и одиноким женщинам 

Lenta.ru 6 часов назад
Донор засудил клинику за передачу его спермы однополым парам
Фото: Lenta.ru
Донор из Великобритании Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО после того, как узнал, что ее врачи направили его сперму на помощь гомосексуальным парами и одиноким женщинам. Сам мужчина описывает себя как «одного из ведущих мировых поставщиков» для искусственного оплодотворения, пишет The Sun.
Сам Гаскелл стал донором в 2010 году. При проверке выяснилось, что британец стал биологическим отцом пяти детей у трех однополых пар и четырех детей у одиноких женщин. Это возмутило донора, который заявлял, что его сперма должна пойти на помощь только гетеросексуальным парам. Соответствующие данные он указал в анкете.
Судебная тяжба длилась четыре года, в итоге Гаскелл добился компенсации пятизначной суммы. «Речь идет не о дискриминации, не о фанатизме. (…) Я хотел, чтобы у любого ребенка, рожденного от моей спермы, были мать и отец», — признался мужчина.
Газета отмечает, что закон о запрете дискриминации был принят в Британии в октябре 2010 года. Гаскелл стал донором в апреле 2010 года, поэтому соглашение, которое он заполнял при сдаче спермы, не попадало под действие закона.
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