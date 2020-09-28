Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына 

Ролик рассказывает о наследнике Анны Легчиловой и Игоря Бочкина. Актёры много лет не могли стать родителями, а когда у них родился сын, они никому не сообщили эту новость. Зимой 2019 года Анна и Игорь ошарашили поклонников тем, рассказав наконец, что три года назад всё-таки стали родителями. Сейчас Анна лишь изредка публикует фотографии мальчика, оберегая его от внимания общественности. Смотрите ролик и узнайте, как выглядит мальчик.
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