Женщина, уставшая от того, что ее 16-летняя дочь постоянно игнорирует домашние дела, решила раскрыть ей правду о взрослой жизни. После разговора девочка-подросток задумалась о том, что ей придется работать и оплачивать счета, и пожаловалась на разрушенные мечты. Женщина обратилась за советом к пользователям Reddit и попросила их оценить, не слишком ли жестоко она поступила.

Автор поста рассказала, что в их семье принято разделять домашние обязанности. Например, если сама женщина наводит порядок в ванной, она просит дочь подмести в гостиной. Каждый раз, когда девочке приходится что-то мыть, она жалуется на жизнь и говорит, что домашние обязанности — это нечестно. Она также повторяет, что не может дождаться момента, когда ей будет 18 и она наконец-то переедет.

Однажды мать сказала дочери, что после 18 лет ей все равно придется убирать в квартире. Девушка закатила глаза и заявила, что наймет домработницу. В ответ женщина объяснила ей, что для этого понадобится хорошая работа. Она также рассказала, что во взрослой жизни ей придется самой платить за жилье, продукты, а также оплачивать различные счета.

«Затем дочь подошла к моему мужу и пожаловалась на то, что я разрушила ее мечты. Муж сказал мне, что я слишком бурно отреагировала и что из-за меня она чувствует себя плохо», — написала женщина. Автор поста при этом не согласилась с обвинениями дочери: она не сказала ей, что вести такой образ жизни невозможно, она сказала, что это нелегко.