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СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом 

News.ru и ещё 8 6 часов назад
СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом
Фото: News.ru
Популярные издания по теме шоу-бизнеса сообщают, что американский актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо станет отцом: его подруга Камила Морроне беременна.
Как сообщил таблоид Gossipcop, первые намёки на беременность 23-летней Морроне появились после публикации в журнале Woman’s Day. В публикации на фотографии у Морроне заметен живот, отмечает издание. Официально Ди Каприо и его спутница не делали никаких объявлений.
Не секрет, что они с Камилой очень сблизились во время карантина, он впервые познакомился с кем-то, с кем ему настолько комфортно, — рассказал неназванный источник таблоида.
Он добавил, что нет ничего удивительного в том, что подруга Ди Каприо забеременела, актёру уже давно было пора подумать о детях, но он нашел подходящую девушку только сейчас. По словам источника, Ди Каприо и Сорроне в последнее время отклоняют почти все приглашения на различные собрания и мероприятия. Возможно, предполагает он, именно из-за беременности Камилы.
Издание пишет, что друзьям актёра нравится его выбор, они называют Камилу «той самой девушкой». Тем более, что они заметили, как Ли Каприо теперь «повсюду вокруг неё».
Между тем, известные люди нередко предпочитают как можно дольше скрывать беременность. Так, 75-летний юморист Евгений Петросян впервые обнародовал снимок со своим малолетним сыном, которого назвали Ваган. При этом молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова скрывала беременность, так как опасалась травли.
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Дети , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Леонардо ДиКаприо
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