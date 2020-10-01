СМИ: Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом 

Популярные издания по теме шоу-бизнеса сообщают, что американский актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо станет отцом: его подруга Камила Морроне беременна.

Как сообщил таблоид Gossipcop, первые намёки на беременность 23-летней Морроне появились после публикации в журнале Woman’s Day. В публикации на фотографии у Морроне заметен живот, отмечает издание. Официально Ди Каприо и его спутница не делали никаких объявлений.

Не секрет, что они с Камилой очень сблизились во время карантина, он впервые познакомился с кем-то, с кем ему настолько комфортно, — рассказал неназванный источник таблоида.

Он добавил, что нет ничего удивительного в том, что подруга Ди Каприо забеременела, актёру уже давно было пора подумать о детях, но он нашел подходящую девушку только сейчас. По словам источника, Ди Каприо и Сорроне в последнее время отклоняют почти все приглашения на различные собрания и мероприятия. Возможно, предполагает он, именно из-за беременности Камилы.

Издание пишет, что друзьям актёра нравится его выбор, они называют Камилу «той самой девушкой». Тем более, что они заметили, как Ли Каприо теперь «повсюду вокруг неё».