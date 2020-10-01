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Пример из учебника по математике оказался не по силам современным взрослым 

Lenta.ru 3 часа назад
Задание по математике для детей озадачило взрослых
Фото: Globallookpress.com
Мать ученика школы попросила совета у пользователей интернета в решении упражнения по математике, опубликовав просьбу в группе в соцсети Facebook. В результате задача оказалась не по силам современным взрослым многие не смогли понять, что от них требуется.
Тереза Хоппер (Teresa Hopper) опубликовала фотографию примера из учебника по математике для второго класса, в котором учится ее сын.

Она пояснила, что сомневается в правильности своего ответа и в целом не до конца уверена, что правильно поняла упражнение.

По условиям задачи, у девочки по имени Карла было три фишки по 100 единиц, 17 фишек по 10 единиц и 16 фишек по единице. Ученику предлагалось ответить на два вопроса: может ли Карла составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и может ли она сделать это, использовав все фишки, без остатка.
Задача вызвала недоумение у пользователей сети. В комментариях они заметили, что упражнение гораздо сложнее тех задач, что они решали во втором классе. Один из юзеров написал, что имеет степень по математике, однако тоже не до конца понимает, чего от него требуют авторы учебника.
Тем не менее, мать и сын в итоге смогли решить задачу. Они поняли, что в первом ответе нужно сложить по одинаковому числу фишек из каждой категории. Например, 172 — одну за 100, семь за 10 и 2 за единицу. Во втором же вопросе речь шла о том, чтобы сложить все фишки и поделить их на два. Таким образом, правильным ответом будет 243.
Ранее учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал в TikTok лайфхак, помогающий легко складывать дроби с разными знаменателями, под названием «метод бабочки». В комментариях некоторые пользователи сети признали этот способ гениальным.
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