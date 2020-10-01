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«Не хочу крестить сына. Боюсь гнева родни»: слишком острая тема для российской семьи 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Не хочу крестить ребенка. Боюсь гнева родни»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Столкнулись с реальной проблемой, когда поняли с мужем, что не хотим крестить сына. При этом у нас обычная российская семья, которая отмечает церковные праздники, но без фанатизма. Естественно, все дети сестер и братьев крещены, все это шумно праздновалось.
Теперь пришло наше время, все родственники уже начали спрашивать когда будут крестины. Но вот нам кажется, что это навязывание…мы за то, чтобы ребенок в сознательном возрасте сам решил, хочет он этого или нет.
Реально боюсь признаться в этом родственникам, так как все, и мои родители, и его, мягко говоря нас не поймут…Муж мой говорит, что не понимает, зачем его крестили в детстве ничего по сути не спросив.
Подруги кстати говорят, что сейчас уже далеко не все крестят своих и мол мы можем сказать родственникам, что просто это пережиток прошлого. Но мне кажется, начнется семейная война. Они уже чуть ли не церковь выбрали для крестин. Как это лучше им подать, ума не приложу. Подскажите!
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