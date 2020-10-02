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Отец пообещал сыну дорогой подарок и попал впросак 

Lenta.ru 1 час назад
Отец пообещал сыну дорогой подарок и попал впросак
Фото: Akaberka / Alamy / Diomedia
Пользователь Reddit с ником AbbreviationsSlight5 рассказал, что пообещал сыну дорогой подарок, если тот сможет набрать десять тысяч лайков под фотографией, и попал впросак. Когда мальчик выполнил условия пари, отец заявил, что просто пошутил. Мужчина передумал покупать ребенку подарок и попросил других юзеров оценить, будет ли его поступок правильным.
Сын пользователя Reddit попросил купить ему гироскутер за 450 долларов (около 35 тысяч рублей по нынешнему курсу). Мужчина отказался. «Для меня это не большие деньги, просто я придерживаюсь другого стиля воспитания», — объяснил автор поста.
После этого разговора мальчик предложил сделать что-нибудь, чтобы заработать на подарок, однако отец снова отказался. Затем ребенок попросил «просто купить» ему гироскутер.
Мужчина парировал тем, что никакой родитель не купит подобную вещь «просто так».

«Он сказал, что не верит мне. Я ответил, что, если десять тысяч людей согласятся с ним, а не со мной, он получит подарок», — добавил автор поста.

В итоге мальчик опубликовал в Instagram фотографию, на которой он держит табличку с надписью «Папа сказал, что я получу гироскутер, если с этим согласятся десять тысяч человек». За неделю он набрал нужное количество лайков и стал ждать подарка. Мужчина же начал утверждать, что пошутил, и решил не покупать ребенку гироскутер.
В комментариях на Reddit отец не нашел поддержки и подвергся критике. «Не давай обещаний, которых не собираешься сдерживать. Это должно стать хорошим уроком для тебя», — написал yachtiewannabe. «Ты правда хочешь, чтобы из этой истории твой сын понял, что ему нельзя доверять отцу и что отец — лжец? В 12 лет дети уже отлично знают, что такое не сдержать свое слово», — добавил Gaming_nerd1183.
Многие также вспомнили похожие истории из своего детства и признались, что после аналогичных обманов переставали верить родителям.
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