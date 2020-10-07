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Забеременевшая в 13 лет школьница показала дочь

Анастасия Иванова
4 часа назад
В конце августа 14-летняя школьница Дарья Суднишникова родила ребенка. Сегодня девочка впервые решила показать лицо дочери. Она опубликовала коллаж из фото в своем Instagram-аккаунте.
Забеременевшая в 13 лет школьница показала дочь
Фото: @uverdig_ivv@uverdig_ivv
На снимках школьница показала положительный тест на беременность, снимок УЗИ, округлившийся живот и самого ребенка. Девочку назвали Эмилией. Пользователи отметили, что она очень похожа на молодую маму.
@uverdig_ivv
Дарья Суднишникова также рассказала, что она больше не встречается со своим 11-летним другом Ваней.
«Ему сказали, что я лезла к бывшему. Он тупо взял и поверил. А потом оказалось, что он не любил меня уже два месяца, но не мог найти момента, чтоб бросить», - поделилась девочка.
Известно, что школьница забеременела после того, как подверглась насилию со стороны старшеклассника в 13 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская вновь стала мамой.
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