Забеременевшая в 13 лет школьница показала дочь

В конце августа 14-летняя школьница Дарья Суднишникова родила ребенка. Сегодня девочка впервые решила показать лицо дочери. Она опубликовала коллаж из фото в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @uverdig_ivv@uverdig_ivv
На снимках школьница показала положительный тест на беременность, снимок УЗИ, округлившийся живот и самого ребенка. Девочку назвали Эмилией. Пользователи отметили, что она очень похожа на молодую маму.
Дарья Суднишникова также рассказала, что она больше не встречается со своим 11-летним другом Ваней.
«Ему сказали, что я лезла к бывшему. Он тупо взял и поверил. А потом оказалось, что он не любил меня уже два месяца, но не мог найти момента, чтоб бросить», - поделилась девочка.
Известно, что школьница забеременела после того, как подверглась насилию со стороны старшеклассника в 13 лет.