Домашнее задание первоклассника озадачило взрослых

Жительница Нью-Йорка по имени Хелен опубликовала в Twitter фотографию домашнего задания, которое должен был сделать сын ее друга. Пример из учебника математики для первого класса поставил в тупик многих взрослых.

@hels

В условиях задачи говорилось, что ребенку нужно «использовать математические рисунки, чтобы сделать картинки равными», а затем «соединить их знаком равно».

«Ни я, ни мой друг понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании», — написала Хелен.

Позже женщина отметила, что они с другом вчитались в условия задачи и решили, что каждый фрукт — это один «математический рисунок». В итоге они пришли к выводу, что ребенку нужно нарисовать пять фруктов, чтобы правильно выполнить задание.

В комментариях некоторые обратили внимание Хелен на то, что первоклассникам задача наверняка была понятна: скорее всего, учитель объяснил им, как ее решать. Другие взрослые, сталкивавшиеся с подобными проблемами, посоветовали в таких случаях полистать учебник и тетрадь с классной работой. Вполне вероятно, что там обнаружатся аналогичные примеры.

Ранее пользовательница Facebook опубликовала фотографию примера из учебника по математике для второго класса. Она попросила юзеров помочь ей решить задачу, так как не была уверена в правильности своего варианта. В результате задача оказалась не по силам современным взрослым: многие не смогли понять, что от них требуется.