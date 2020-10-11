Сью и Ноэль Рэдфорд из Великобритании, имеющие 22 детей, раскрыли секреты экономии на покупке еды без ущерба для семейного бюджета. Об этом пишет Daily Star.

Семья Рэдфорд из Ланкашира признана самой большой семьей в Великобритании. Родители имеют 22 дней в возрасте от 31 года до шести месяцев, вместе с ними живут 17. При этом прокормить их им удается, не полагаясь на пособия от государства. Вместо этого они живут на доходы от пекарни Ноэля. Также супруги ведут блог, в котором рассказывают, как готовить еду с ограниченным бюджетом, на них подписано 229 тысяч человек.

Как рассказала мать семейства Сью, родителям повезло, что среди их детей нет привередливых едоков, «потому что мы ни за что не будем возиться с приготовлением двух-трех блюд за вечер». Сью ежедневно ходит в магазин, покупает овощи и мясо у местных торговцев, у которых эти продукты намного дешевле.

Кроме того, родители регулярно изучают скидки и акции магазинов и на оплату коммунальных услуг в интернете, пользуются купонами на скидки там, где это возможно. Такие вещи, как стиральный порошок и туалетная бумага, они закупают оптом. Помимо этого, Сью избегает трат в ресторанах и кафе, готовя для детей упакованные ланч-боксы.

Отец семейства уточнил, что на покупку продуктов питания они тратят около 250 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей) в неделю.