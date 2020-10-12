7 раздражающих фраз в эпоху COVID-19

Паника, слухи, неуместные шутки – что злит нас сильнее всего?

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В период, когда слова «каникулы» и «дистанционка» звучат одинаково страшно, родительские чаты буквально разрывает от эмоций и самых разных сообщений. Часть из них вполне по существу, но есть и те, что вызывают желание срочно удалиться из группы.

Нет, ну мы точно просидим на карантине до конца года!

Диванные гадалки раз в неделю минимум достают свои хрустальные шары и видят там тако-ое Толпы безграмотных детей втайне изучают алфавит, школы и институты давно закрыты, таблица умножения есть лишь у академиков РАН , а остальные умеют заказывать еду через приложение да платить налоги. Можно как-то без паники?

Сестра друга моего приятеля работает в администрации

Брат мужа подвозил важного чиновника. Деверь кузины ходил в баню с человеком, приближенным к правительству. В общем, кто-то очень дальний общался с кем-то очень важным и узнал про коронавирус что-то очень непонятное, но это не точно.

После пятой по счету истории из сто первых рук очень хочется пролистать мемы с котятами или посмотреть передачу «В мире животных». Там все так хорошо и ясно!

Один мальчик в нашем классе вчера кашлял, куда смотрят родители

Имя мальчика неизвестно, но его папу и маму уже успели обвинить в халатности, жестоком обращении и преднамеренном заражении. И даже после того, как окажется, что кашляла девочка, которая подавилась конфетой, поток агрессии будет все равно не остановить. Достанется всем!

Конечно, педагоги только и хотят уйти на удаленку!

Да, а коронавирус вообще создал учитель химии, чтобы рано не вставать по утрам, а просто сидеть целый день за компьютером и объяснять мамам, как подключить Zoom.

Мы лично не верим в этот вирус, ходим везде без масок

Огромное вам человеческое спасибо, дорогие сознательные родители! И за то, что поделились, и за скандал на 500 сообщений с тремя банами и пятью удалившимися участниками чата.

А давайте выкладывать смешные картинки про коронавирус?

Давайте! В разгар учебного дня или дискуссии про выпускной , и каждый – не меньше пяти штук. Но только не в этом чате!

Как вы думаете, кашель, но с сохранением обоняния – это коронавирус?