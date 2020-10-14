Ее племянник Владислав станет отцом во второй раз.

Алла Пугачева снова стала бабушкой. Ее племянник Владислав стал отцом во второй раз. Он и его жена держали радостную новость в секрете. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

«Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой. Ее имя родители держат в секрете. Но вроде как, назвали ее тоже Женей», — сообщает источник телеграм-канала в окружении звездной пары.

Девочка получила свое имя в честь сына Владислава, которого Алла Борисовна забрала себя из-за его вредных привычек. Ребенка сейчас воспитывает водитель Пугачевой.

Сама Алла Борисовна пока не знает о рождении внучки Евгении. Молодая мама чувствует себя хорошо — они уже приехали домой.

_ Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой _

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