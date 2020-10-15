В Сети обсуждают смерть сына антипрививочников

Рунет всколыхнула смерть полугодовалого малыша Мирослава, выросшего в семье россиян-антипрививочников.

Вегетарианцы и сыроеды Игорь и Мария Волочковские сделали выбор растить детей без прививок и врачебных вмешательств. Их младший сын Мирослав родился весной на Бали, беременность родители и их старший сын, 4-летний Добрыня, провели в Таиланде. Роды Игорь принял сам. Позже семья вернулась в Россию. 5 октября в Instagram Игоря Волочковского появилась запись о том, что Мирослав в течение 10 дней находится в коме, ни на что не реагирует, а питание получает внутривенно. Молодой отец попросил совета и молитв у знакомых.

В ответ отцу предлагали лечить ребенка, например, звуками флейты. Потом этот пост исчез, Мария сообщила о смерти ребенка, а у себя в Stories Игорь написал, что в течение трех дней посещал морг. 15 октября прошли похороны Мирослава.

Сейчас в Сети обсуждают, почему же умер малыш. Знакомая семьи, веган-блогерша @ecomama_serbija у себя в Instagram рассказала о том, что ребенок просто заболел, однако после врачебной ошибки и «ингаляций в больнице перестал дышать» и умер. Традиционное лечение она назвала «уничтожением» и посетовала, что родители не прибегли к «самоисцелению». В свою очередь, популярный врач-реаниматолог @doctor_ninanik у себя в Instagram, сославшись на собственный источник, заявила, что причиной смерти ребенка якобы стал коклюш.

В Twitter молодую семью активно осуждают — их предлагают лишить родительских прав. Медики комментариев прессе по поводу смерти ребенка пока не давали.