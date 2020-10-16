В Венгрии вышла книга про Золушку-гея

В Венгрии вышла необычная книга со сказками. В ней старые, хорошо известные детям истории пересказаны на новый лад, с учетом самых последних веяний толерантности, с героями из числа ЛГБТ и этнических меньшинств. Издание выпустили совсем скромным тиражом 1500 экземпляров и никто не ожидал, что книга будет иметь ошеломляющий успех и ее сметут с полок книжных магазинов за несколько часов. На авторов и издателя посыпались благодарности и было решено сразу же выпустить еще 15 тысяч книг.

У пользователей сети на сборник сказок реакция очень разная. Кто-то приветствует появление детской книги, пропитанной толерантностью и добротой, а кто-то, наоборот, исходит желчью и требует запретить ее продажу. Судя по всему, мнения разделились почти поровну и поэтому борьба идет с переменным успехом.

Золушка и его принц

В стане противников оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . В своем официальном аккаунте в твиттере политик опубликовал по этому поводу следующее:

«Венгрия — терпимая, толерантная страна, когда дело касается гомосексуальности. Но всему есть предел, и вот что я думаю: оставьте наших детей в покое»

Что же так возмутило политика, который должен быть двумя руками за выход книжек, прививающих детям его страны европейские ценности?

В сборнике сказок 17 рассказов, написанных по мотивам популярных европейских сказок. Главные действующие лица этих историй — члены ЛГБТ-сообщества, темнокожие, люди с низким социально-экономическим статусом и прочие граждане, которыми сейчас полнится Евросоюз . Золушка в одной из сказок по прихоти автора превратилась в черного парня-гея, который в конце концов находит свою «голубую» любовь — прекрасного европейского принца.

Смуглая Белоснежка

Белоснежка стала темнокожей и темноволосой цыганкой, а Снежная королева — лесбиянкой. Досталось и греческой мифологии — в книге есть история о противостоянии морского бога Посейдона и трансгендерного античного героя. Толерантны в книге даже животные — сказочный олень произносит монолог, в котором признается, что не приветствует традиционное разделение полов на мужской и женский.

Судя по всему, авторы сказок очень довольны собой и своим детищем и их удивляет и беспокоит возмущение общественности и, в частности, господина Орбана. В интервью журналистам один из соавторов книги сказал об этом так:

«Наша цель — сделать детскую литературу более разнообразной и показать малышам, как прекрасна жизнь. Мы хотим создавать истории, которые отражают жизнь всех молодых людей. Нам не нравятся обвинения в том, что мы вредим детям. Плохо, что такое говорит премьер-министр, потому что из-за него другие решат, что тоже могут себе такое позволить».