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В гостях у толерантной сказки: в Венгрии вышла книга про Золушку-гея и Белоснежку-цыганку 

BigPicture.ru 9 часов назад
В Венгрии вышла книга про Золушку-гея
Фото: BigPicture.ru
В Венгрии вышла необычная книга со сказками. В ней старые, хорошо известные детям истории пересказаны на новый лад, с учетом самых последних веяний толерантности, с героями из числа ЛГБТ и этнических меньшинств. Издание выпустили совсем скромным тиражом 1500 экземпляров и никто не ожидал, что книга будет иметь ошеломляющий успех и ее сметут с полок книжных магазинов за несколько часов. На авторов и издателя посыпались благодарности и было решено сразу же выпустить еще 15 тысяч книг.
У пользователей сети на сборник сказок реакция очень разная. Кто-то приветствует появление детской книги, пропитанной толерантностью и добротой, а кто-то, наоборот, исходит желчью и требует запретить ее продажу. Судя по всему, мнения разделились почти поровну и поэтому борьба идет с переменным успехом.

Золушка и его принц

В стане противников оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своем официальном аккаунте в твиттере политик опубликовал по этому поводу следующее:
«Венгрия — терпимая, толерантная страна, когда дело касается гомосексуальности. Но всему есть предел, и вот что я думаю: оставьте наших детей в покое»
Что же так возмутило политика, который должен быть двумя руками за выход книжек, прививающих детям его страны европейские ценности?
В сборнике сказок 17 рассказов, написанных по мотивам популярных европейских сказок. Главные действующие лица этих историй — члены ЛГБТ-сообщества, темнокожие, люди с низким социально-экономическим статусом и прочие граждане, которыми сейчас полнится Евросоюз. Золушка в одной из сказок по прихоти автора превратилась в черного парня-гея, который в конце концов находит свою «голубую» любовь — прекрасного европейского принца.

Смуглая Белоснежка

Белоснежка стала темнокожей и темноволосой цыганкой, а Снежная королева — лесбиянкой. Досталось и греческой мифологии — в книге есть история о противостоянии морского бога Посейдона и трансгендерного античного героя. Толерантны в книге даже животные — сказочный олень произносит монолог, в котором признается, что не приветствует традиционное разделение полов на мужской и женский.
Судя по всему, авторы сказок очень довольны собой и своим детищем и их удивляет и беспокоит возмущение общественности и, в частности, господина Орбана. В интервью журналистам один из соавторов книги сказал об этом так:
«Наша цель — сделать детскую литературу более разнообразной и показать малышам, как прекрасна жизнь. Мы хотим создавать истории, которые отражают жизнь всех молодых людей. Нам не нравятся обвинения в том, что мы вредим детям. Плохо, что такое говорит премьер-министр, потому что из-за него другие решат, что тоже могут себе такое позволить».
В современном обществе, которое уже видело все, тем не менее болезненно относятся к вольностям по отношению к давно знакомым и любимым героям. Пару лет назад слух о том, что в сериале «Ведьмак» роль Цири сыграет темнокожая актриса, вызвал настоящий скандал. Противники такой трактовки романа Сапковского были так настойчивы и грубы, что продюсеру проекта пришлось удалить свои аккаунты в соцсетях.
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