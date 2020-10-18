Мать разбогатела на грудном молоке

В США, штат Флорида, безденежная мать двоих детей разбогатела, продавая в интернете свое грудное молоко, ей удалось заработать 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя учительница Джули Деннис в августе 2019 года родила суррогатного ребенка для другой пары. Когда ему исполнилось полгода, и грудное молоко ему больше не требовалось, Джули решила не прекращать лактацию, а продавать свое молоко родителям детей, выношенных суррогатными матерями. Цена за унцию молока составляет 90 центов (около 70 рублей).

«У меня отличная матка и отличное молоко, так что я вполне могу этим воспользоваться», — комментирует свой бизнес Джули.

По ее словам, люди отрицательно восприняли ее идею, но женщина считает, что грудное вскармливание равносильно полноценной занятости. Джули рассказала, что откачивает молоко по несколько часов ежедневно, а упаковка молока по пакетам и чистка аппарата для сцеживания отнимает много времени и денег. В месяц она сцеживает 15 тысяч унций молока, которое хранит в пакетах в холодильнике.