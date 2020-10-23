Россияне считают, что лучше всего в российской школе развивают память, хуже всего - критическое мышление и практические навыки, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob , результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны. В ходе исследования респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале, насколько обучение в школе сегодня способствует развитию у детей различных свойств интеллекта.

"По мнению россиян, больше всего современное школьное образование развивает память и воображение (средний балл - 3,3 и 3,1 соответственно), меньше всего - критическое мышление и практические навыки (по 2,8 балла)", - выяснили аналитики сервиса.

Более половины респондентов (51%) считают, что школьное образование в России хуже, чем было десять лет назад. Опрошенные аргументируют это тем, что квалификация педагогов снижается, и сегодня родители нередко вынуждены оплачивать занятия детей с репетиторами. Респонденты старше 45 лет разделяют такую позицию намного чаще, чем молодежь до 24 лет (57 и 28% соответственно). Однако в 2015 году тех, кто придерживался этой точки зрения, было больше — 64%.

По мнению 12% респондентов, сейчас школьное образование в целом лучше, чем десять лет назад (в 2015 году так думали 10%). Опрошенные отмечают, что в школах появляется современная техника, а в процессе обучения нередко используются новые технологии.

В то же время 8% россиян убеждены, что современное школьное образование в России такое же, как десять лет назад.

В том, что школьное образование в России не дает достаточного количества практических навыков и умений выпускникам, уверены 57% опрошенных. По их наблюдениям, 17-летние юноши и девушки зачастую не умеют ни готовить, ни забивать гвозди, а также не владеют навыками самопрезентации и публичных выступлений.