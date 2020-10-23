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Беременность

Мужчина отказался назвать дочь именем мема и поругался с женой 

Lenta.ru и ещё 1 17 часов назад
Муж и жена поругались из-за имени дочери
Фото: @MunaNawabit1
Мужчина поругался с женой из-за того, что они не смогли определиться, как назвать их новорожденную дочь. Он рассказал на Reddit, что супруга настаивала на имени Карен, потому что так звали ее мать. При этом сам он пытался наложить вето на это имя, так как не хотел, чтобы его дочь ассоциировалась с популярным мемом.
И герой истории, и его жена хотели назвать дочь в честь своих матерей.

«Ее мать звали Карен, а имя моей матери не было мемом», — написал мужчина.

Он предложил супруге использовать Карен как второе имя, а имя его матери как первое, но она отказалась, так как решила, что муж не хочет, чтобы их дочь назвали в честь ее матери. При этом отец ребенка заверил, что причина была лишь в том, что он опасался насмешек над дочерью. В итоге супруги поссорились.
В комментариях к посту многие обратили внимание на то, что имя Карен перестанет быть мемом, когда его дочь вырастет. Пользователи также отметили, что нечестно накладывать вето на имя матери супруги и предлагать имя своей матери, и посоветовали выбрать другой вариант.

«Как женщина на шестом месяце беременности я выяснила, что выбор имени для ребенка — это выбор не того имени, которое нравится тебе, а того, которое вы оба меньше всего ненавидите», — написала Pancakegoboom.

Позже автор поста уточнил, что они с женой смогли договориться. Оказалось, что у их матерей было одинаковое второе имя — Элизабет. В итоге они решили назвать дочь именно так.
Карен — популярный на Западе мем. Это собирательный образ женщины, которая любит беспричинно скандалить в общественных местах и часто требует позвать менеджера. Кроме того, она верит в различные лженаучные конспирологические теории вроде опасности чипирования и вышек 5G и выступает против обязательной вакцинации детей.
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