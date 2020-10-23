Муж и жена поругались из-за имени дочери

Мужчина поругался с женой из-за того, что они не смогли определиться, как назвать их новорожденную дочь. Он рассказал на Reddit , что супруга настаивала на имени Карен, потому что так звали ее мать. При этом сам он пытался наложить вето на это имя, так как не хотел, чтобы его дочь ассоциировалась с популярным мемом.

И герой истории, и его жена хотели назвать дочь в честь своих матерей.

«Ее мать звали Карен, а имя моей матери не было мемом», — написал мужчина.

Он предложил супруге использовать Карен как второе имя, а имя его матери как первое, но она отказалась, так как решила, что муж не хочет, чтобы их дочь назвали в честь ее матери. При этом отец ребенка заверил, что причина была лишь в том, что он опасался насмешек над дочерью. В итоге супруги поссорились.

В комментариях к посту многие обратили внимание на то, что имя Карен перестанет быть мемом, когда его дочь вырастет. Пользователи также отметили, что нечестно накладывать вето на имя матери супруги и предлагать имя своей матери, и посоветовали выбрать другой вариант.

«Как женщина на шестом месяце беременности я выяснила, что выбор имени для ребенка — это выбор не того имени, которое нравится тебе, а того, которое вы оба меньше всего ненавидите», — написала Pancakegoboom.

Позже автор поста уточнил, что они с женой смогли договориться. Оказалось, что у их матерей было одинаковое второе имя — Элизабет. В итоге они решили назвать дочь именно так.

Карен — популярный на Западе мем. Это собирательный образ женщины, которая любит беспричинно скандалить в общественных местах и часто требует позвать менеджера. Кроме того, она верит в различные лженаучные конспирологические теории вроде опасности чипирования и вышек 5G и выступает против обязательной вакцинации детей.