Школьный троллинг вышел в онлайн 

Учебный процесс в школах Москвы, как и в большинстве городов мира, которые столкнулись с эпидемией коронавируса, стал совсем иным. Онлайн-обучение вошло в повседневную жизнь, московские ученики 6-11-х классов с 19 октября занимаются дистанционно. Изменился формат занятий, проверки домашних заданий, а также и формат школьных приколов.

Ученические годы остаются в воспоминаниях каждого человека: мы помним вредных и добрых учителей, сложные задания и проделки свои и одноклассников. Что бы ни говорили современные дети и родители о тяготах обучения, все-таки школа — это самое беззаботное время в жизни, когда разного рода приколы появляются как бы сами собой, настораживая учителей и родителей или веселя одноклассников. «Лента.ру» собрала несколько историй из практики дистанционного образования.

Маркиз и его хозяин

У Владимира из школы №1517 дома для участия в дистанционных занятиях установлена веб-камера. Закреплена она на полке напротив рабочего места Владимира. «У меня дома есть кот, Маркиз. Очень любопытный зверь. Маркиз любит наблюдать за моими занятиями лежа на полке», — рассказал мальчик. Но недавно прямо во время онлайн-урока английского языка кот лег на столе за монитором и стал контролировать все происходящее. Когда Володя стал отвечать на вопрос учителя о выборе профессии, Маркиз заинтересовался веб-камерой.

«Не знаю, как ему это удалось, но во время моего ответа весь класс и учитель смотрели не меня, а на Маркиза, обнюхивающего камеру. Я не сразу понял, почему все смеются. Даже немного опешил, был уверен, что правильно все говорю, без ошибок. Поднял глаза на монитор и увидел своего Маркиза! Смеялись все…»

Учитель английского языка посмеялся вместе с ребятами и придумал план на следующее занятие: ребята принесут к экранам своих питомцев и расскажут о них на английском языке. Вряд ли на таком уроке будут прогульщики! «В моей практике урок с участием животных произошел впервые, — рассказывает учитель. — Главное, я получил опыт принятия решения в нестандартных обстоятельствах. И увидел еще одно преимущество обучения с использованием дистанционных технологий: привлечение объекта, который не мог бы стать героем занятия очно. Для меня как педагога иностранного языка очень важно показать, что иностранный язык не столько предмет, сколько инструмент для описания нашей жизни».

Сердечки на доске

В школе № 1210 на уроке обществознания в 11 классе разбирали задание ЕГЭ, в котором нужен развернутый ответ. Для того чтобы обсудить задание всем вместе, учитель открыл для ребят доступ к редакторским функциям на онлайн-доске. Они начали писать свои идеи и решения. И вдруг один из учеников проявил творческий подход к занятию, нарисовал на доске сердечки и сказал в камеру, что соскучился по одноклассникам и учителям. Ребята подхватили, начали смеяться и шутить.

«Сорвали проказники урок на пару минут своими радостными эмоциями. Настроение у всех, конечно, поднялось, но у нас все же урок, поэтому пришлось закрыть доступ к редакторским функциям самым активным художникам и продолжить занятие», — так отреагировала на произошедшее учительница Наталия.

Недетские забавы

От безобидных проказ школьники иногда переходят к возмутительным действиям. Если сердечки и котики вызывают улыбку, то откровенный подростковый троллинг учителей вряд ли способен насмешить. Вот два свежих случая из учебной практики.

В одной из столичных школ во время онлайн-урока примерная ученица-отличница вдруг стала выражаться отборным матом. Не ожидавшая такого учительница схватилась за сердце: как ее любимица такое себе позволила. А на деле оказалось, что это не сама школьница, а ее клон. Кто-то посторонний, у кого оказалась ссылка для входа на онлайн-занятие, зашел в систему под именем примерной ученицы и постарался сорвать урок.

В другой школе, расположенной на северо-востоке Москвы, на уроке шестиклассникам включили фильм из категории 18+. Правда, досмотреть его до конца они не успели, так как учительница быстро сориентировалась, оперативно завершила сеанс и создала новую видеоконференцию. Выяснилось, что один из учеников направил ссылку на вход на онлайн-урок неизвестному, который и включил видео непристойного содержания. Школьника вместе с родителями в итоге вызвали на беседу к директору.

Выводы

У каждого человека от рождения есть свои особенности и черты характера, поэтому единой для всех инструкции по воспитанию быть не может. Задача учителя в том, чтобы подобрать индивидуальный подход, заинтересовать учебой и творческим процессом именно в созидательном ключе. В ответе за воспитание детей, конечно, и родители.

Школьные приколы — неотъемлемая часть обучения вне зависимости от формата. Как и в привычном офлайне, в дистанционном формате есть шутки безобидные, а есть и серьезные. Важно не перейти эту грань. Однако, как мы увидели в «свежих» историях из школьной практики — учителя готовы справиться с любым видом троллинга, а иногда и уводят приколы «в плюс» для образовательного процесса.